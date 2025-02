Le doute plane plus que jamais sur le retour de plusieurs personnages adorés dans Avengers 5. Il y aurait une bonne et une mauvaise nouvelle attendrait les fans.

Ce n'est pas la joie pour le MCU ces derniers temps. Les films s'enchaînent mais sont loin de rencontrer le succès espéré, avec une nouvelle désillusion colossale pour le dernier en date, The Kraven. Malgré ses déboires, l'univers super-héroïque de Marvel n'a pas dit son dernier mot. Le prochain Avengers Doomsday pourrait être vraiment salvateur. Cependant, on ne sait plus trop sur quel pied danser face aux déclarations concernant le casting...

« Je me suis trompé », cet acteur reviendrait-il dans Avengers 5 ?

Une fois de plus, le casting d'un film Marvel nous fait perdre la tête. Les déclarations des comédiens cultes de la licence Avengers s'enchaînent et certaines commencent à nous mettre réellement le doute. Il y a quelques jours seulement, Benedict Cumberbatch annonçait que son personnage, Dr Strange, ne serait pas de retour dans Doomsday, le prochain opus. Mais, bonne nouvelle : rien ne serait moins sûr finalement !

De fait, l'acteur s'est confié à nouveau auprès de Business Insider. Or, ses dernières déclarations contredisent les précédentes. Très sobrement, il avoue : « Je me suis trompé, je suis dans le prochain film ». Toutefois, « ne croyez jamais rien de ce que je dis » ajoute-t-il. Que faut-il croire dès lors ? Sera-t-il vraiment dans Avengers 5 ? Ou bien son personnage apparaîtra-t-il d'une façon qui n'implique pas le comédien ? Le doute est encore permis.

Benedict Cumberbatch en tant que Doctor Strange. © Marvel Studios

Une retraite définitive ?

Dr Strange n'est pas le seul super-héros dont la présence est questionnée dans Avengers 5. Beaucoup espèrent le retour d'un des membres fondateurs de l'organisation, à savoir Steve Rogers, le Captain America originel. Son héritier, Sam Wilson, s'est lui-même interrogé, ou plutôt son interprète, Anthony Mackie.

Celui qui portera le fameux bouclier du super-héros dans Captain America Brave New World a abordé le sujet Steve Rogers auprès du magazine Esquire. Mackie rapporte avoir demandé à Chris Evans, l'interprète du personnage, si lui aussi avait été rappelé pour Avengers 5. Son collègue lui aurait simplement répondu : « Oh, tu sais, je suis heureux d'être à la retraite ».

Chris Evan en tant que Captain America. © Marvel Studios

Mauvaise nouvelle donc, Chris Evans ne serait pas de retour dans Avangers Doomsday. Voilà qui vient contredire — là aussi — les dernières nouvelles données par The Wrap. Mais depuis le cas Spider-Man No Way Home, on reste suspicieux quant aux déclarations du casting. D'autant plus qu'ils sont (très) nombreux à être conviés pour ce nouvel opus ! Il semble donc qu'il faille attendre d'avoir de premiers aperçus pour que les choses commencent à se préciser véritablement.