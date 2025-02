De nouvelles sorties de la semaine ont fait leur entrée sur Max. Depuis aujourd'hui, vous pouvez regarder le documentaire en deux partie Kevin Spacey Unmasked qui offre « un regard médico-légal sur l'un des acteurs les plus puissants et les plus respectés au monde » suite aux accusations d'agressions sexuelles. Le film documentaire At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, qui est aussi disponible, revient également sur l'un des plus grands scandales d'abus sexuels, mais dans le monde sportif cette fois-ci. Enfin, le long-métrage Pharmacy Road qui parodie le monde du cyclisme et les dérives du dopage est accessible pour les abonnés Max.

Tous les films Max de mars 2025

Quels seront les films à ne pas manquer sur Max en mars 2025 ? Le service SVOD a levé le voile sur le programme officiel et il faut s'attendre à d'énormes films adorés. Et ça va commencer très fort dès le 1er mars avec trois œuvres du cinéaste coréen Bong Joon-ho qui envahira les salles obscures le 5 mars 2025 à l'occasion du très attendu Mickey 17 avec Robert Pattinson (The Batman). Parasite, The Host et Memories of Murder, qui ont été tous les trois acclamés, rejoindront le catalogue en début de mois.

Robert Pattinson, qui joue donc dans le prochain film de Bong Joon-ho, aura une forte présence dans les sorties Max de mars 2025 car The Batman va atterrir dans dès le 2 mars 2025. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez foncer car c'est c'est clairement l'un des meilleurs films de super-héros. Dans les nouveautés notables Max de mars 2025, il y a également Source Code. Un très chouette long-métrage de SF réalisé par Duncan Jones (Moon) avec Jake Gyllenhaal et Michelle Monaghan.

1/03 Parasite The Host Memories of Murder

2/03 The Batman

4/03 Bernadette

7/03 Source Code La Dernière Légion

12/03 Chasseurs de géants Parents d'élèves

13/03 Un Week-end en Enfer

14/03 Vivarium

16/03 Omar m'a tuer

21/03 Brimstone



Toutes les séries de mars 2025

Les ajouts Max de mars 2025 vont sceller le sort d'une série très appréciée avec la diffusion de l'ultime saison 7 de Young Sheldon. Un spin-off de Big Bang Theory sur l'un des personnages principaux qui est incarné, dans sa version adulte, par Jim Parsons et par Iain Armitage lorsqu'il est enfant. Un grand final visiblement émouvant qui sera disponible en même temps dans les sorties Netflix de mars 2025.

Comme chaque mois, ou presque, il y aura encore beaucoup de sport avec du cyclisme, du ski alpin et de fond ou encore du biathlon. Mais l'un des autres temps forts des séries Max de mars 2025 sera l'arrivée de la nouvelle série originale La Rivière des Disparues avec Amanda Seyfried (The Dropout). On y suit Mickey, un officier de police qui patrouille dans un quartier de Philadelphie touché par la crise des opioïdes. Alors qu'une série de meurtres se produit, Mickey va découvrir qu'il pourrait y avoir un lien avec sa propre histoire. Le 7 mars 2025, les abonnés pourront regarder

1/03 Young Sheldon - saison 7

2/03 Celtics City - série documentaire HBO sur l'histoire de la franchise la plus titrée de la NBA

4/03 Championnats du monde de Ski alpin - du 4 au 16 février 2025 - avec Eurosport

5/03 Police Body Cam - saison 9 - une plongée dans le quotidien des policiers américains avec leur caméra-piéton Tennis - Masters 1000 Indian Wells - du 5 au 16 mars 2025 - avec Eurosport

7/03 When No One See Us

8/03 Cyclisme Strade Bianche - avec Eurosport

10/03 The Righteous Gemstones - saison 4 Oh My God... Yes! - série d'animation adulte YOLO - saison 3 - série d'animation adulte Cyclisme Tirreno Adriatico - du 10 au 16 mars 2025 - avec Eurosport

11/03 90 jours pour se marier : à l'étranger - saison 5 - téléréalité

14/03 Union et Trahison - saison 2

15/03 A Very British Scandal - mini-série

18/03 L'affaire Karen Read : homicide ou complot ? - série documentaire

19/03 Quiz - mini-série Tennis Masters 1000 Miami - du 19 au 30 mars 2025 - avec Eurosport

21/03 A Decent Man Finales de la Coupe du Monde de Ski de fond - du 21 au 23 mars - avec Eurosport Dernière étape de la Coupe du monde de Biathlon - du 21 au 23 mars - avec Eurosport

22/03 A Very English Scandal - mini-série Finales de la Coupe du Monde de Ski alpin - du 22 au 27 mars - avec Eurosport Cyclisme Milan San Remo - avec Eurosport

27/03 La Rivière des Disparues Paul American : Logan vs Jake - série téléréalité sur Logan Paul et Jake Paul

28/03 Le Sens des Choses

30/03 Cyclisme Gand-Wevelgem - avec Eurosport

31/03 Adventure Time Diamants et Citrons - série animée épisode spécial Minecraft



