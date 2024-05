La franchise Jurassic Park/World se prépare à accueillir un nouveau volet, et les rumeurs concernant le casting commencent à faire surface. En plus de Scarlett Johansson, Rupert Friend, ou encore Jonathan Bailey en tête d'affiche, d'autres noms viennent de sortir. C'est évidemment à prendre avec des pincettes jusqu'à une confirmation officielle, comme toujours.

Jurassic World précise son casting

Parmi les noms évoqués, on retrouve Tobin Bell, célèbre pour son rôle de Jigsaw dans la série Saw, Richard Gadd, créateur et star de la série à succès de Netflix Baby Reindeer, Mehcad Brooks, connu pour ses rôles dans Mortal Kombat et Supergirl, ainsi que Joel McHale, vedette de Community, et Oliver Jackson-Cohen, acteur de The Invisible Man. Bien que ces informations n'aient pas encore été confirmées officiellement, elles suscitent beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux.

Selon des rapports précédents, Scarlett Johansson, connue pour son rôle de Black Widow, et Jonathan Bailey de Bridgerton, seraient en tête d'affiche de ce nouveau film. Rupert Friend, vu récemment dans Obi-Wan Kenobi, devrait également jouer un rôle majeur. La réalisation sera confiée à Gareth Edwards, avec un scénario signé par David Koepp, co-scénariste du premier Jurassic Park.

Peu de détails ont été révélés sur l'intrigue du nouveau film, qui pourrait s'intituler Jurassic City. Ce projet vise à introduire une nouvelle série de personnages principaux, à l'instar de ce que Jurassic World avait fait après la trilogie originale Jurassic Park. Il est encore incertain si les acteurs des précédents films feront des apparitions, bien qu'ils ne devraient pas tenir de rôles principaux.

Tobin Bell.

Réactions et spéculations

Chris Pratt, star de la trilogie Jurassic World, a réagi avec enthousiasme à la possible participation de Scarlett Johansson, tout en restant vague sur son propre retour dans la franchise. "Ne jamais dire jamais. Peut-être que je reviendrai, peut-être pas. Il faudra voir", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait parmi les premiers à aller voir le film, qu'il y participe ou non.