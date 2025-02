L'agenda complet des nouveautés Netflix de mars 2025 est là ! Attendez-vous à une avalanche de sorties avec une montagne de films et séries dont des gros classiques et des choses inédites.

Pour clôturer les nouveautés de février 2025, la plateforme SVOD Netflix a ajouté le film Bastion 36. Le nouveau long-métrage du réalisateur français Olivier Marchal. Dans ce polar avec Victor Belmondo, qui adapte le roman Flics Requiem, on suit le commandant de la BRI Antoine Cerda qui est muté à la BAC, suite à une sanction de l'Inspection Générale. Quelques mois plus tard, deux anciens membres de son équipe meurent tandis qu'un troisième disparait, ce qui le pousse à enquêter de lui-même. Dès ce samedi, vous pourrez également regarder les premières sorties films et séries Netflix de mars 2025.

Tous les films Netflix de mars 2025

Et voilà ! L'agenda complet des sorties Netflix de mars 2025 a été dévoilé, et comme prévu, il y a du très lourd et même des choses inattendues. Dans les films non anticipés, il y a deux chef d'œuvres absolument cultes du cinéma, avec deux des meilleurs acteurs d'Hollywood de tous les temps, Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Scarface de Brian De Palma avec Al Pacino. Tant qu'on est dans les anciens longs-métrages, les fans de course et de Tom Cruise vont aussi pouvoir regarder sans modération le classique Jours de tonnerre. L'un des doudous de votre serviteur.

L'attraction du mois sur Netflix sera bien évidemment le nouveau film des frères Russo, The Electric State. Un énorme blockbuster d'aventure SF exclusif à la plateforme de streaming vidéo avec, en tête d'affiche, Chris Pratt des Gardiens de la Galaxie et Millie Bobby Brown qui incarne Eleven dans Stranger Things. En mars, il y aura également des productions horrifiques avec l'étrange Us de Jordan Peele (Nope, Get Out), et surtout l'une des plus belles surprises de 2023, Vermines. Et pour les chanteurs en herbe, la trilogie Pitch Perfect sera de la partie pour mettre l'ambiance.

1/03 Bee Movie : Drôle d'abeille - film d'animation Still Alice Taxi Driver Baby Boss - film d'animation Les Croods - film d'animation Tout nous sourit

2/03 Frida Police

5/03 Et si c'était vrai... Le Goût des autres

6/03 Migration - film d'animation

7/03 Plankton : Le film (Bob l'Éponge) - film d'animation Exquis Chaos : Les meurtres de la famille Manson - film documentaire

8/03 La Tresse

10/03 L'Exorciste du Vatican Ballerina

12/03 Book Club: The Next Chapter Goliath

13/03 Everybody's Live with John Mulaney - late-show comique, diffusion en direct en VO à 3h00 (heure française) Jour de tonnerre

14/03 The Electric State

15/03 Orgueil & Préjugés

16/03 Fatal Pitch Perfect 1 à 3 Scarface Us

18/03 Ad Astra The Big Short

19/03 Le petit Spirou

20/03 Revelations

25/03 Chelsea Handler : The Feeling - spectacle humour

26/03 Rupture pour tous

27/03 Vermines

28/03 Demain est un autre jour

30/03 Manchester by the Sea Morbius

31/03 La monnaie de leur pièce



Toutes les séries de mars 2025

Au niveau des séries Netflix de mars 2025, ça va également frapper très fort avec l'arrivée de Yellowstone, Resident Alien et de la saison 7 de Young Sheldon - qui débarque aussi dans les sorties Max de mars 2025. Les trois seront disponibles dès le 1er mars prochain et ça fait partie des incontournables des ajouts mensuels. Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, La Chronique des Bridgerton), via sa société Shondaland, proposera La Résidence. Une nouvelle série Netflix originale qui revisite le whodunit.

« 132 chambres. 157 suspects. Un corps. Une inspectrice follement excentrique. Un dîner d'État désastreux. La Résidence est une série à suspense qui met à l'honneur le personnel éclectique à l'œuvre à chaque étage de la Maison-Blanche, la résidence la plus célèbre du monde ». Ce sera à voir sur Netflix le 20 mars 2025. En plus de ces nouveautés, le service SVOD mise sur des inédits comme Le Guépard, Adolescence, des séries documentaires et de la téléréalité.

1/03 Yellowstone - l'intégrale des 5 saisons Resident Alien - saisons 1 à 4 Young Sheldon - saison 7 Frieren - série d'animation

3/03 Hot Wheels Let’s Race - saison 3 - série d'animation jeunesse

4/03 With Love Meghan - série documentaire sur Meghan Markle

5/03 Le Guépard - mini-série Juste un regard - mini-série

6/03 Beauty in Black - saison 1 partie 2

7/03 La vie portera ses fruits - saison 1 Formula 1 : Pilotes de leur destin - saison 7 - série documentaire

10/03 Traque américaine : Oussama ben Laden - série documentaire

12/03 1883 - saison 1

13/03 Adolescence - mini-série Love is Blind Suède - saison 2 - téléréalité

14/03 Rick & Morty - l'intégralité - série d'animation Khakeee : Chronique d'un flic du Bengale

17/03 Cocomelon Lane - saison 4 - série d'animation

19/03 Faute de preuve

20/03 La Résidence

21/03 Go!

25/03 Héros fragile

26/03 Faute de preuves Million Dollar Secret - série téléréalité

27/03 La loi de la plus forte - saison 2

31/03 Nouvelle école Italie - téléréalité Disparues : Le tueur de Long Island - série documentaire



Source : Netflix France via X.