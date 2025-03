Quels sont les films et séries à regarder sur Prime Video en 2025 ? Voici toutes les nouvelles sorties avec le retour d'une des séries Amazon Original les plus chères de l'histoire de la plateforme.

Les nouveautés Prime Video de février 2025 se sont terminées avec une nouvelle création originale événement, House of David, la série biblique sur le personnage de David. En termes de film, c'est Nickel Boy qui a clôturé les sorties du mois. Un long-métrage de RaMell Ross, basé sur le roman de Colson Whitehead, qui met en scène la rencontre entre deux adolescents envoyés en maison de correction, et leur transformation suite à cette amitié nouée dans cet endroit. Et il est désormais temps de passer en revue l'agenda complet des sorties Amazon Prime Video de mars 2025.

Tous les films Prime Video de mars 2025

Pour les sorties films Prime Video de mars 2025, Amazon a sécurisé les droits d'énormes films de licences cultes. Les fans de Lara Croft - il parait qu'il y en a dans la rédaction de Gameblog - pourront regarder Tomb Raider avec Alicia Vikander. Vous pourrez également vous replonger dans la cultissime saga Robocop puisque la trilogie a fait son grand retour sur la plateforme de streaming vidéo. Et si vous aimez quand ça tape, The Equalizer avec Denzel Washington, qui est un John Wick-like, est aussi disponible dès maintenant.

Durant les prochains jours, Amazon Prime Video va également mettre en ligne Expendables 4, Spider-Man Homecoming et Far From Home, ainsi que la trilogie du Parrain. Plusieurs productions originales dont le thriller Holland avec Nicole Kidman sont aussi prévues. « Nicole Kidman incarne la méticuleuse Nancy Vandergroot, une enseignante et femme au foyer dont la vie parfaite avec son mari (Matthew Macfadyen) et son fils (Jude Hill) dans la ville de Holland (Michigan) bascule dans une histoire tordue. Nancy et son collègue (Gael García Bernal) soupçonnent un secret et découvrent que rien dans leur vie n'est ce qu'il semble être ».

1/03 Tomb Raider The Equalizer Robocop 1 à 3

4/03 Marked Man

6/03 L'amour dans l'objectif

15/03 La trilogie Le Parrain Spider-Man : Homecoming Spider-Man : Far From Home

20/03 Black, White & Blue (Tyler Perry's Duplicity)

21/03 Expendables 4

27/03 Holland



Toutes les séries de mars 2025

On va retrouver aussi du culte dans les séries Prime Video de mars 2025 avec la licence Pokemon pour les saisons 14, 15 et 16 de Pokémon, La Série : Noir et Blanc. Un show d'animation qui met bien entendu en lumière Sacha, Pikachu et tous les personnages de la saga fétiche. Mais ce mois-ci marque surtout le retour d'une des séries les plus chères de l'histoire du service SVOD, et même tout court, avec la saison 3 de La Roue du Temps.

Amazon Prime Video va également lancer une nouvelle série française, ou plutôt un « Comedy Game » selon la société, avec Kad Merad et Olivier Baroux, Freddy Gladieux et Anis Rhali, Melha Bedia et Oulaya Amamra, Ahmed Sylla et Hakim Jemili et McFly et Carlito, Liars Club. « Au sein du Liars Club, 5 duos mythiques vont s’affronter dans un jeu d’enquête et de bluff dans lequel ils devront raconter des histoires folles qui leur sont arrivées… ou pas ! Chaque duo racontera 3 histoires qu’ils ont vécues ensemble. Sauf qu’une seule d’entre elle est vraie, les deux autres ne sont que de pures inventions ! ». La saison 1, qui comportera 6 épisodes de 30 minutes, commencera le 14 mars 2025 sur Prime Video.

7/03 Par de Ideotas - saison 1 - série documentaire humoristique

13/03 La Roue du temps - saison 3

14/03 Liars Club - saison 1

27/03 Bosh : Legacy - saison 3

31/03 Pokémon, La Série : Noir et Blanc - saison 14, 15 & 16 - série d'animation Divorce Insurance - saison 1



Source : Amazon Prime Video via Instagram.