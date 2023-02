Les mauvaises langues diront que Tom Hardy vient d'annoncer l'arrêt total et définitif de la série de films Venom. Mais pas du tout, c'est en fait plutôt l'inverse qui vient de se produire sur le compte Instagram de l'acteur hollywoodien, que l'on connait notamment pour ses nombreux rôles de Inception à Dunkerque en passant par Mad Max : Fury Road. En effet, Hardy vient de publier une scène coupée du deuxième film, sans aucun effet spéciaux, dans laquelle ses deux consciences se battent pour le contrôle. Ca permet notamment d'admirer tout le talent du comédien que l'on aime ou non les films.

Un troisième film en route

Outre cette fameuse scène en plus, Tom Hardy en profite pour dévoiler en avant première le début de la préproduction de Venom 3. Pour ceux qui sont allergiques au réseau social de Meta, voici une capture d'écran du message de l'acteur :

Le film sera réalisé par Kelly Marcel, scénariste sur les deux premiers films mais aussi sur l'excellent Cruella de chez Disney. On ne sait encore rien du scenario si ce n'est qu'il ne vaut mieux pas s'attendre à une présence dans le MCU.

Venom officiellement dans le MCU mais...

Rappelons notamment que le personnage du méchant incarné par l'acteur est désormais officiellement dans le MCU suite à son apparition dans Spider-Man : No Way Home (du moins à titre provisoire grâce au bon vouloir de Sony). Mais il y est en fait à moitié. ATTENTION SPOIL : En effet, à la toute fin du film via une scène en post-générique, Eddie Brock est lui aussi transporté dans l'univers du MCU avec son symbiote Venom. Pensant que Spider-Man est lié au fait qu'il s'y soit retrouvé, il décide de le rencontrer, mais en raison du dernier sort de Dr. Strange, l'homme est renvoyé dans son monde laissant derrière lui une partie de son symbiote.