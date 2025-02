On n'est qu'à mi-chemin des nouveautés Netflix de février 2025, mais c'est l'heure de passer en revue les premières sorties confirmées du service SVOD, ainsi que celles des plateformes concurrentes (Disney+, Prime Video). Pour le moment, ce n'est pas la folie du côté de la firme au N rouge, mais il y a toutefois déjà des ajouts notables avec un énorme blockbuster au gros casting, le retour d'une licence culte de votre enfance, des intégrales de séries très appréciées à succès, ou encore un film improbable avec un Père exorciste sur un vespa. Tout un programme pour les abonnés Netflix !

Les sorties films Netflix confirmées de mars 2025

En attendant l'agenda complet des nouveautés Netflix de mars 2025, qui n'arrivera pas avant la fin du mois, on a écumé la Toile et l'application de la plateforme SVOD pour répertorier les sorties confirmées jusqu'à maintenant. Qu'attendre du service de streaming vidéo dans les semaines à venir ? La firme au N rouge a cassé sa tirelire et a même vidé son compte en banque pour financer à hauteur de 320 millions de dollars le film événement The Electric State. Ce sera l'un des plus gros longs-métrages inédits qui pourrait rapidement se retrouver dans le top 10. Et pour cause, à la caméra, on a les frères Russo qui sont célèbres pour Avengers Endgame & Infinity War, entre autres, et qui rempileront pour les prochains films Avengers.

The Electric State sera disponible sur Netflix le 14 mars 2025. Si vous avez grandi avec Bob l'Éponge, il y a une bonne nouvelle étant donné qu'un nouveau long-métrage d'animation Plankton : Le film, arrive également pour le mois de mars 2025. Et comme son nom l'indique, il sera centré sur le vilain de la licence culte. Dans ce premier listing, il y a également L'Exorciste du Vatican, dans lequel vous pourrez voir Russel Crowe en Père exorciste qui conduit un vespa. C'est de loin la meilleure chose de cette production qui ne fait guère peur...

7/03 Plankton : Le film (Bob l'Éponge) - film d'animation Exquis

10/03 L'Exorciste du Vatican

12/03 Book Club: The Next Chapter

13/03 Everybody's Live with John Mulaney - late-show comique, diffusion en direct en VO à 3h00 (heure française)

14/03 The Electric State

28/03 Demain est un autre jour



Les sorties séries confirmées de mars 2025

Quoi de neuf au niveau des sorties séries Netflix de mars 2025 ? Deux séries qui cartonnent sont sur le point de rejoindre le catalogue avec l'ensemble de leurs saisons. Il y a tout d'abord Yellowstone, le western au format épisodique avec Kevin Costner (Bodyguard, Waterworld...) qui a explosé des records d'audience, ce qui a permis à son créateur Taylor Sheridan de créer plusieurs spin-off. Le succès a été particulièrement au rendez-vous aux États-Unis en raison de l'orientation très conservatrice de cette production. Ce sera disponible sur Netflix dès le 1er mars 2025.

L'autre carton série qui débarque sur Netflix, c'est Resident Alien. Un show télévisé qui raconte l'histoire d'un alien qui se crashe sur Terre, et qui va rester sur la planète bleue en prenant l'identité du médecin d'une ville du Colorado. Une série très bien notée sur IMdb avec une moyenne de 8,1/10, et des scores Rotten Tomatoes de 97% (presse) et 86% (téléspectateurs). Dans les sorties Netflix confirmées de mars 2025, on a aussi la nouvelle mini-série Le Guépard, de la téléréalité, des documentaires en plusieurs parties etc.

1/03 Yellowstone - l'intégrale des 5 saisons Resident Alien - saisons 1 à 4

4/03 With Love Meghan - série documentaire sur Meghan Markle

5/03 Le Guépard - mini-série

6/03 Beauty in Black - saison 1 partie 2 Hot Wheels Let’s Race - saison 3 - série d'animation jeunesse

7/03 La vie portera ses fruits - saison 1

10/03 Traque américaine : Oussama ben Laden - série documentaire

13/03 Adolescence - mini-série Love is Blind Suède - saison 2 - téléréalité

19/03 Faute de preuve

20/03 La Résidence

27/03 La loi de la plus forte - saison 2

31/03 Nouvelle école Italie - téléréalité



Source : Netflix France.