Et voilà, Netflix nous refait le coup de la suppression sans prévenir et va encore laisser un grand nombre de spectateurs orphelins. Le géant de la SVOD vient d’annoncer qu’il allait mettre un terme à l’une de ses plus grosses séries du moment. Un programme pourtant très apprécié par les fans et qui devrait encore s’étendre pour quelques saisons si l’on en croit l’intrigue… ça fait mal.

Netflix annule une série pourtant très appréciée

On pensait pourtant que la plateforme avait arrêté de faire ça, mais il faut croire que non. On apprend aujourd’hui que la série Shadow and Bone ne reviendra finalement pas pour une troisième saison. Tant pis si l’intrigue reste suspendue, rien à faire s'il reste encore des choses à raconter… Pourtant, Netflix a sortie il y a peu un jeu mobile inspiré de sa série. Ce qui laisse a penser que la décision de couper court est visiblement assez récente.

Pour rappel, la série nous faisait suivre une jeune orpheline, Alina, enrôlée dans l’armée pour protéger les Grisha, de puissants magiciens capables d’affronter un épais brouillard mortel qui recouvre le pays. Un voyage qui ne sera pas de tout repos, bien au contraire…

Si vous êtes fan de la franchise, on vous conseillera de vous rabattre sur les livres à présent. La série Shadow and Bone sur Netflix est annulée après seulement deux saisons. Le show notamment porté par Jessie Mei Li (Last Night in Soho) ou encore Ben Barnes (Punisher - anciennement série Netflix-) n’aura donc pas de conclusion, et les fans cherchent déjà à se faire entendre sur les réseaux sociaux.

Pas de saison 3 pour Shadow and Bones

Beaucoup sont tristes de la nouvelle, d’autres trouvent ça normal puisque le show n’est pour eux pas à la hauteur. La majorité espère tout de même un revirement de dernière minute de la part de Netflix, ça s’est déjà vu. Si la plateforme est réputée pour supprimer ses programmes d'un claquement de doigts (semble-t-il), elle a également déjà remis sur les rails des séries qu’elle comptait abandonner, comme Warrior Nun qui reviendra prochainement. Il arrive parfois même que ce soit Netflix qui sauve des séries qui auraient dû couler pour finalement leur offrir une conclusion (Brooklyn Nine-Nine, Lucifer…) Nous verrons, mais pour le moment malheureusement, les nouvelles ne sont pas très rassurantes pour Shadow and Bone.