Quels seront les films et séries à ne pas rater en SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+) ? On fait le point sur les sorties confirmées de la plateforme d'Amazon. Même s'il va falloir patienter jusqu'à la révélation du line-up complet pour avoir un listing digne de ce nom, la société américaine a déjà annoncé les dates de diffusion pour un film original avec l'une des stars d'un des plus gros cartons de la plateforme, ainsi que pour la saison 3 d'une des séries les plus importantes de ces dernières années qui fait son grand retour.

Les sorties films Prime Video confirmées de mars 2025

Les sorties confirmées Prime Video de mars 2025 au niveau des films sont pour le moment très faibles, mais on le sait, ça va bouger lorsque toutes les nouveautés seront révélées. Pour l'heure, une seule production « Amazon Original » a été officiellement calée pour le mois prochain, L'amour dans l'objectif (Picture This en VO). Une comédie romantique avec Simone Ashley (Sex Education, La Chronique des Bridgerton) et Hero Fiennes-Tiffin, l'interprète principal d'Hardin Scott dans la grosse saga à succès After qui a battu des records sur Amazon Prime Video.

« Dans cette comédie romantique pleine d’émotion, Pia (Simone Ashley), une photographe en difficulté, reçoit une prédiction : le véritable amour l’attend dans ses cinq prochains rendez-vous. Alors que le mariage de sa sœur approche et que sa famille joue les entremetteurs, son ex (Hero Fiennes Tiffin) refait surface, bouleversant complètement sa vie amoureuse ». Rendez-vous en exclu sur Prime Video dès le 6 mars 2025.

6/03 Pictures This (l'amour dans l'objectif)



Les sorties séries confirmées de mars 2025

C'est la période des saisons 3 ces derniers temps sur Amazon Prime Video. Après Invincible Saison 3, préparez-vous au grand retour de l'une des séries les plus chères de l'histoire de la plateforme de streaming vidéo, aux côtés du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, The Boys ou encore Fallout. Un investissement bien rentabilisé puisque c'est aussi l'un des plus gros succès de tous les temps, toutes séries confondues. On ne va pas faire durer le suspense, on veut parler de la saison 3 de La Roue du Temps qui sera en ligne à partir du 13 mars 2025. La saison 1 d'une série documentaire humoristique, Par de Ideotas, est également dans les sorties confirmées Prime Video de mars 2025.

7/03 Par de Ideotas - saison 1 - série documentaire humoristique

13/03 La Roue du temps - saison 3



