Netflix accueille le premier film tiré d'une saga horrifique très populaire chez les joueurs. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Il ne vous reste plus qu'à vous installer et vous préparez à sursauter.

Suivant la logique de la chronologie des médias, les films sortis au cinéma prennent leur temps pour arriver sur les plateformes de vidéo à la demande. Celles-ci font leur possible pour réduire les délais. Disney+ vient par exemple d'obtenir gain de cause pour n'avoir à attendre que 9 mois pour ajouter les films distribués en salles dans son catalogue. Pour certains de ses concurrents, on est à 17 mois, comme pour Prime Video. Côté Netflix, en revanche, il faut se tabler sur 15 mois. Et c'est justement le temps qu'il aura fallu pour qu'un film tiré d'une licence vidéoludique très apprécié arrive chez lui. C'est disponible dès aujourd'hui !

Vous allez frisonner de plaisir sur Netflix

Si vous êtes amateurs des jeux d'horreur, vous connaissez forcément Five Nights at Freddy's. La célèbre franchise a rencontré un fort succès avec son concept de survie dans une pizzéria sordide, où des animatroniques terrifiants veulent votre peau. À l'heure où les adaptations jeux vidéo ont enfin la cote, Blumhouse en a fait un film, et il dispo dès aujourd'hui, 8 février, sur Netflix.

Néné fait donc une belle place aux œuvres tirées de jeux dans son catalogue pour février. À côté du film Uncharted, vous retrouverez le film Five Nights at Freddy's. Réalisé par Emma Rammi, à qui on doit Terre Maudite et Into the Dark, il met en scène le veilleur de nuit de la fameuse pizzeria. Le rôle-titre de Mike Schmidt est tenu par Josh Hutcherson (Peeta dans Hunger Games) et il va devoir faire face aux angoissantes mascottes du restaurant : Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy et Mr. Cupcake. Préparez-vous aux jumpscares sur Netflix !

Le film Five Nights at Freddy's a reçu un accueil négatif de la critique. Pourtant, le succès est bien au rendez-vous au box-office avec 290 millions de dollars de recette. L'association de Blumhouse à une licence déjà installée et très appréciée aura sur convaincre le public de se rendre en salles. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'y retourner, puisqu'un FNaF 2 est déjà prévu. Mais, avant ça, regardez le premier opus dès aujourd'hui sur Netflix.