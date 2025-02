Envie de connaître les prochains films et séries Disney+ de mars 2025 ? Voici un premier aperçu des futures sorties avec l'un des plus gros shows télévisés de l'année.

Comme à chaque milieu de mois désormais, on regarde du côté des différentes plateformes de streaming vidéo telles que Netflix, Prime Video ou Disney+ pour anticiper les nouveautés qui seront disponibles le mois d'après. En ce qui concerne la firme aux grandes oreilles, on connaît déjà l'un des événements de l'année qui pourrait peut-être permettre au service SVOD de reprendre un peu des couloirs, après une fuite massive de 700 000 abonnés. Avis aux fans de Marvel et du diable de Hell's Kitchen...

Les sorties films Disney+ confirmées de mars 2025

Vous connaissez Alexander et sa Journée Épouvantablement Terrible et Affreuse ? Non ? C'est un roman qui a été adapté au cinéma en 2015 qui raconte l'histoire d'une jeune garçon de 11 ans, Alexander, qui va vivre la pire journée de sa vie. Mais en se confiant à ses parents, et notamment à ses parents incarnés à l'écran par Jennifer Garden et Steve Carell, il va se rendre compte que c'est le cas pour toute la famille.

10 ans plus tard, Disney+ s'apprête à offrir une version plus moderne avec Eva Longoria (Desperate Housewives) et Jesse Garcia (Narco Mexico), qui était déjà dans l'original. Le remake d'Alexander et sa Journée Épouvantablement Terrible et Affreuse (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip) sera disponible exclusivement sur Disney+ à partir du 28 mars 2025. C'est pour l'heure l'unique film confirmé dans les prochaines nouveautés.

28/03 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip



Les sorties séries confirmés de mars 2025

Si ce remake ne parlera peut-être pas à tout le monde, Disney+ risque de rameuter bien plus de monde le mois prochain grâce à Daredevil Born Again. Une série Marvel qui fera suite à celle de Netflix puisqu'elle se déroule plusieurs années après la saison 3. Le pari est risqué, mais pour le moment, tous les voyants sont au vert, surtout après la diffusion du premier trailer qui promet un show dans la lignée du précédent.

D'après le showrunner Dario Scardapane (The Punisher), la nouvelle série Disney+ Daredevil Born Again ira même plus loin en termes de violence. « Le niveau de violence est bien plus élevé pour une série Marvel / Disney. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. Il y a un moment une scène folle et qui dépasse de loin tout ce que Netflix a pu faire auparavant » a-t-il confié à Empire. Vincent D'Onofrio, l'acteur de Wilson Fisk alias Le Caïd, en a aussi remis une couche. « Nous sommes allés plus loin au niveau de la noirceur, de l'action et de la méchanceté ». Daredevil Born Again fera ses débuts sur Disney+ le 5 mars 2025.

5/03 Daredevil Born Again



Source : Disney Plus France.