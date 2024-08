La Netflix Geeked Week 2024, c'est pour bientôt ! L'événement annuel, qui fait la lumière sur les prochains films et séries, débutera le 16 septembre 2024 et s'étalera sur plusieurs jours. Pour ce qui est du contenu en lui-même, ce sera la surprise du chef, mais plusieurs noms ont déjà été confirmés. En l'espace de quelques jours, la firme au N rouge donnera des nouvelles de Mercredi Saison 2, Stranger Things Saison 5, One Piece Saison 2 et plein d'autres joyeusetés. Mais on pourrait peut-être entendre également d'une licence très appréciée qui confirme son grand retour...

Netflix adore les enquêtes et l'une des stars de Stranger Things

Si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, Netflix possède un sacré catalogue de films et de séries originaux qui rencontrent du succès. Selon les critères de la plateforme bien entendu. Les habitués le savent, mais un programme se doit de performer suffisamment s'il veut prétendre à un avenir. C'est ce qui s'est passé avec les deux longs-métrages Enola Holmes, portés par Henry Cavill (The Witcher, Man of Steel) et Millie Bobby Brown (Stranger Things, La Demoiselle et le Dragon).

Devant le carton des premiers épisodes, Netflix a validé le développement d'Enola Holmes 3. « Nous travaillons en ce moment sur l'écriture d'un nouveau scénario. On veut faire un Enola Holmes 3 » a déclaré Scott Stuber, le président du service SVOD. Mais depuis cette déclaration, de l'eau a coulé sous les ponts, et il y a une excellente nouvelle. Le troisième film n'est pas annulé et il devrait même débuter son tournage au début 2025. C'est en tout cas l'information obtenue par le site What's On Netflix, qui est confirmée par Production Weekly. Un portail qui suit de près les prochaines productions cinématographiques.

En admettant que l'équipe soit suffisamment efficace, Enola Holmes 3 pourrait donc peut-être arriver dès l'année prochaine. D'après What's On Netflix, Louis Partridge (Tewkesbury) et Henry Cavill (Sherlock Holmes) pourraient revenir dans leurs rôles, même si la présence de l'ancien Superman est incertaine avec le tournage d'Highlander en janvier 2025. Enola Holmes suit la jeune sœur de Sherlock Holmes dans sa vie de détective où elle part en mission notamment pour retrouver sa mère, déjouer une conspiration...

