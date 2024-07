C'est un retour très attendu, celui de Superman au cinéma. Pour cette occasion, c'est un réalisateur de choix qui est passé derrière la caméra. Il s'agit de nul autre que James Gunn, à qui l'on doit la trilogie des Gardiens de la Galaxie chez Marvel ainsi que le sauvetage de la licence éponyme avec The Suicide Squad chez DC. Or, ce grand monsieur du cinéma de super-héros a annoncé une excellente nouvelle pour son nouveau film sur les réseaux sociaux. Les fans peuvent commencer à sauter de joie !

C'est un clap de fin pour Superman Legacy

Quand l'idée de faire revenir Superman sur grand écran s'est présentée, il y avait de l'inquiétude. De fait, beaucoup se demandaient ce que cela donnerait sans Henry Cavill... Le comédien, qui s'est illustré également dans le costume de Geralt de Riv pour la série Netflix The Witcher, avait en effet le physique typique et le charisme idéal pour incarner Clark Kent et son alter-ego super-héroïque.

Mais, c'était sans compter sur un autre nom de confiance pour soutenir le projet. De fait, avec James Gunn, c'est un maître en la matière qui prend en charge le film Superman Legacy. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que, sous sa caméra, les premiers visuels officiels de David Corenswet dans le costume du super-héros sont plus que convaincantes.

En plus abreuvés d'images qui ont fuité, les fans ont hâte de redécouvrir Superman au cinéma. Justement, Gunn a une bonne nouvelle pour eux. À minuit, cette nuit, il publiait une photo prise en Norvège au début de la production. On y voit une partie du casting et de l'équipe technique. Mais, le plus important réside dans la légende. Le réalisateur y dévoile que le tournage est officiellement terminé !

Capture d'écran en date du 31 juillet 2024. © Gameblog.

Et c'est dans la boîte. Que Dieu bénisse nos acteurs et notre équipe, dont l'engagement, la créativité et le travail acharné ont permis à ce projet de voir le jour. J'ai voulu faire un film sur un homme bon dans un monde qui ne l'est pas toujours. La bonté, la bienveillance et l'amour que j'ai rencontrés quotidiennement sur le plateau m'ont inspiré et m'ont poussé à aller de l'avant lorsque je me sentais trop épuisé pour avancer seul. Je vous remercie tous du fond du cœur. Ce fut un honneur. Superman était le but, mais le voyage a été fait de labeur, de rires, d'émotions, d'idées et de magie que nous avons partagés ensemble sur le plateau - et j'en suis à jamais reconnaissante. ❤️ James Gunn.

Après ce message d'amour de la part du réalisateur, le film entre donc en post-production. Les effets spéciaux, les bruitages, les doublages... il y a encore du sacré travail sur le projet. Néanmoins, les spectateurs devraient pouvoir le voir en salle dans un an. Ils découvriront alors ce Superman Legacy, très prometteur pour les prochains films DC.