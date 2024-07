Les nouveautés Netflix de juillet 2024 ont permis à la plateforme de streaming vidéo d'avoir un mois énorme. Dès maintenant, les abonnés peuvent regarder tranquillement Super Mario Bros le film, la palme d'or 2021 avec le film français Titane de Julia Ducournau, Le Flic de Beverly Hills 4, Pearl, Space Jam 2, la saison 3 de Sweet Home, Cobrai Kai saison 4, l'émission Nouvelle École et bien d'autres choses. Même si on est encore en été, et que ça rime avec vacances, le service de SVOD met le paquet pour occuper ces abonnés. Si vous êtes un sériephile parmi des millions, il y a du méga lourd dans les ajouts d'août 2024.

Tous les films Netflix d'août 2024 avec des ralentis à gogo

C'est dur de passer derrière Titanic, l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, mais Netflix a négocié les droits de films plus ou moins intéressants. On va commencer peut-être par le plus pénible pour certains : les versions longues des deux longs-métrages Rebel Moon. Le space opera de Zack Snyder (Watchmen, L'Armée des Morts...), qui était à la base un pitch pour Star Wars non retenu. Si vous êtes arrivés à la fin avec un peu de mal, il faudra vous faire violence car la franchise est de retour sur Netflix avec une Director's Cut pour la partie 1 & 2. C'est donc 6 heures de visionnage qui vous attendent avec des scènes inédites, plus de violence, un rythme différent. Bon et, forcément, il y aura plus de ralentis.

Dans les nouveautés Netflix d'août 2024, on trouve également 1917, le film de guerre de Sam Mendes (American Beauty, Skyfall...). Une oeuvre qui a pris aux tripes certains, notamment en raison de l'utilisation du « faux plan-séquence ». Si vous suivez la carrière Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola (Le Parrain), Virgin Suicides arrive à la fin du mois. Pour se détendre après ce drame, vous pourrez compter sur la famille de Fast & Furious 10.

1/08 1917 Larguées La Frontière des Ombres

2/08 Rebel Moon Partie 1 : Director's Cut - le Star Wars de Zack Snyder avec encore plus de ralentis Rebel Moon Partie 2 : Director's Cut - le Star Wars de Zack Snyder avec encore plus de ralentis x2 S.O.S Bikini Bottom : Une Mission pour Sandy Écureuil

7/08 Mon Bébé

8/08 Kingsman The Golden Circle

9/08 Missions Croisées Caractères de chiens Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2

12/08 La nuit du 12

13/08 Les Crevettes pailletées La Revanche des Crevettes pailletées

15/08 Retour à Cold Mountain

14/08 Daughters

16/08 The Union ADN Jeanne du Barry

17/08 Fast & Furious X - la réunion de la Famille et des vroum-vroum

21/08 Nice Girls - un film policier français

22/08 Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie - l'esprit du Club Dorothée

23/08 Les Nouveaux Fragile

25/08 Parents d'élèves

30/08 Un(Lucky) Sisters The Virgin Suicides - le film phare de Sofia Coppola



Toutes les séries d'août 2024, c'est la folie !

Les ajouts Netflix d'août 2024 se sont aussi et surtout des séries à la pelle. Dans le même mois, la firme au N rouge va offrir à ses abonnés deux shows télévisés parmi les plus cultes. Au coin gauche, il y a LOST : Les Disparus, la production de J.J Abrams qui a probablement autant de fans que de détracteurs. Au coin droite, on a les publicistes et hommes d'affaires de Mad Men. Un bon moyen pour les plus jeunes de se pencher dessus. Deux énormes séries sont également de retour pour des épisodes inédits. On le sait, mais la saison 4 d'Umbrella Academy sera disponible le 8 août 2024 sur Netflix, et ce sera la dernière. Cette fratrie en mode super-héros va t-elle s'en sortir indemne ?

Une icone de Netflix revient aussi au mois d'août : Emily in Paris. La première partie de la saison 4 sera disponible le 15 août 2024, pile poil pour le jour férié. Elle n'est pas belle la vie ? L'un des plus gros temps forts sera également la mise en ligne de la série d'animation Terminator Zero. Même s'il y a des similitudes scénaristiques avec les films de James Cameron, c'est une nouvelle histoire sans John et Sarah Connor.

1/08 Meurtre Mode d'emploi Mad Men - l'intégrale The Rising of the Shield Hero (anime)

6/08 The Influencer

7/08 Love is Blind Royaume-Uni

8/08 Umbrella Academy - saison 4 finale

14/08 Les Ex de l'Enfer

15/08 Emily in Paris - saison 4 partie 1 LOST : Les Disparus - l'intégrale Kengan Ashura (anime) - saison 2 partie 2

17/08 Love Next Door

21/08 The Accident

22/08 Baby Fever - saison 2

29/08 En place - saison 2 KAOS Terminator Zero (anime)



Source : Netflix France.