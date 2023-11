Netflix a une belle et grosse annonce à destination de ses abonnés. L'un des plus gros succès de la plateforme s'offre une suite et les fans sont déjà au taquet.

C'est la Geeked Week 2023, un événement Netflix qui met en valeur les films, séries ou jeux à venir sur le service, et de chouettes annonces sont pressenties. Les détails sont encore flous, mais One Piece Saison 2 devrait être présente. Ne vous attendez cependant pas une bande-annonce officielle, car la production n'a toujours démarré. Mais la firme au N rouge a peut-être un petit teaser en stock, et en attendant, une autre révélation est tombée.

Un troisième épisode pour l'un des plus grands succès Netflix

Quand un succès frappe à la porte de Netflix, la plateforme s'en saisit et n'hésite pas à investir à fond pour capitaliser dessus. Dès ce mois-ci, les abonnés pourront découvrir Squid Game: Le Défi, tandis que La Casa de Papel va s'offrir un spin-off en décembre avec Berlin. Et il faut s'attendre à voir revenir d'autres programmes qui ont fait un carton, à l'image d'une licence culte adaptée sur le petit écran. Si on vous dit « Élémentaire, mon cher Watson », ça vous parle ? Il s'agit évidemment de la réplique mythique de Sherlock Holmes.

Un nouveau film Netflix avec Robert Downey Jr en production ? Non, mais la suite des aventures d'Enola Holmes, la sœur du détective emblématique. Une franchise portée par Henry Cavill, qui campe Sherlock, et Millie Bobby Brown dans le rôle d'Enola. L'une des stars de la série Stranger Things. C'est au micro de Collider que Scott Stuber, président de la société, a confirmé la sortie d'Enola Holmes 3 sur la plateforme.

Vous savez, Millie Bobby Brown est une grande star locale pour nous. De toute évidence, Stranger Things est énorme pour nous, et nous l'avons vue grandir en tant qu'actrice. Nous avons un nouveau film intitulé Damsel avec elle, prévu au printemps prochain, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo et j'ai vraiment hâte. Ensuite, il faut lui trouver le bon personnage. La licence Sherlock Holmes est bizarrement élastique. Il est évident que Warner Bros. a fait un travail incroyable avec Robert Downey Jr et Jude Law, alors pouvoir étendre cet univers avec Millie est réellement passionnant. Nous travaillons en ce moment sur l'écriture d'un nouveau scénario. On veut faire un Enola Holmes 3. Via Collider.

Un nouveau film Enola Holmes sur Netflix, c'est fait ! Sur X, c'est déjà la fête comme en témoignent des commentaires. « Super j'avais adoré les deux premiers films »; « Enfin une bonne nouvelle »; « Plus d'Henry Cavill en Sherlock Holmes s'il vous plait ! Et j'espère que Sam Claflin sera de retour ! »; « Excellents films, on a besoin d'un troisième ».

Crédits : Netflix.

La star de Stranger Things revient dans Enola Holmes 3 et Damsel

Enola Holmes 3 n'en est qu'à ses débuts, mais Netflix a validé l'idée et est en train d'écrire un script. Et évidemment, ça ne se fera pas sans Millie Bobby Brown, qui s'est imposée comme l'une actrices majeures de la plateforme. Une annonce pas du tout surprenante dans la mesure où les deux premiers opus se sont hissés dans le top 10 des programmes les plus regardés à leur sortie.

Mais les abonnés reverront aussi l'actrice de Stranger Things en 2024 dans Damsel, comme indiqué par le président de la firme au N rouge. Renommé visiblement La Demoiselle et le Dragon chez nous, le film racontera l'histoire d'une jeune femme qui est forcée d'épouser un beau prince. Un cauchemar qui ne fait que commencer.

« Une jeune femme docile accepte d'épouser un beau prince et réalise que la famille royale a choisi de la sacrifier en remboursement d'une dette ancienne. Jetée dans une grotte abritant un dragon cracheur de feu, elle ne pourra compter que sur son intelligence et sur son courage pour survivre ». Ci-dessous, l'affiche partagée par Netflix avant le premier trailer.