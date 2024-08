Mercredi est l'un des plus gros cartons de Netflix, et il est donc logique que la firme au N rouge ait commandé une saison 2. On ne connait pas encore la date ou même la fenêtre de sortie, mais ces détails pourraient peut-être prochainement dévoilés. De plus, le casting pourrait encore s'étoffer à l'occasion de l'événement organisé par la plateforme pour mettre en avant ses futurs films et séries. On y verra plus clair très bientôt, mais Jenna Ortega, qui est passée productrice exécutive sur la suite, a distillé de nouvelles informations. Le carton Netflix va tout changer, c'est dit !

Un changement de ton pour Mercredi Saison 2

Jenna Ortega a prévenu, la saison 2 de Mercredi sera clairement différente de la première. « Je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre » avait déclaré l'actrice pour exprimer sa déception sur le ton des premiers épisodes. Mais maintenant qu'elle est à même de réellement donner son avis, et d'influer sur les décisions, elle est encore plus impliquée. Lors des Emmy Awards, elle a confirmé qu'il faudrait s'attendre à une dimension plus horrifique et à plus d'action également. « J'ai reçu quelques scripts maintenant pour la deuxième saison, et nous nous tournons définitivement vers un peu plus d'horreur ».

Dans un portrait réalisé par Vanity Fair, Jenna Ortega a renchéri sur cet aspect horrifique qui sera plus présent. « Je pense que l'ambiance que nous recherchons est un peu plus inspirée par l'horreur. Cela ne veut pas dire que ça devient soudainement la série la plus gore de tous les temps. Je veux dire, il y a des enfants de six ans qui regardent. Mais nous avons une séquence où Mercredi apparaît comme ça. C'est un peu un jump scare à elle toute seule » déclare l'actrice. Visiblement, le film Le Masque de la mort rouge de 1964, adapté de la nouvelle d'Edgar Allan Poe a été une source d'inspiration. Un auteur qui, on le sait, est davantage connu pour sa noirceur.

Le duo Morticia et Gomez aura plus de temps à l'écran

Cette saison 2 de Mercredi penchera plus vers l'horreur, mais mettra également en avant le couple de Gomez (Luis Guzman) et de Morticia (Catherine Zeta-Jones). Les parents de la jeune ado. Il faut dire que les deux étaient quasiment absents de la saison 1. Jenna Ortega a révélé que la relation mère-fille serait davantage développée. « J'ai beaucoup de respect pour cette femme. C'est une bonne personne, quelqu'un de cool. Elle ne réfléchit pas trop. Elle ne se prend pas trop au sérieux, mais elle se déclecte du côté dramatique des choses. Ce qui est parfait pour un personnage comme Morticia ». Des nouveaux personnages seront aussi introduits dont deux joués respectivement par Steve Buscemi et Thandiwe Newton.

Source : Vanity Fair.