Les sorties Netflix de la semaine 10 s'achèvent ce vendredi 8 mars 2024 avec les dernières nouveautés. Dans les choses à ne pas rater, il y a la série The Gentlemen créée par Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique) lui-même, The Signal ou encore la comédie française 10 jours sans maman qui est actuellement à la deuxième place du top 10 des films en France. La saison 4 d'En verre et contre tous est désormais disponible également. Mais cette semaine est surtout marquée par l'un des plus gros longs-métrages exclusifs de la plateforme.

Un énorme film Netflix avec la star de Stranger Things est là !

Code 8 : Partie II, 10 jours sans maman et Code 8 occupent actuellement le podium du top 10 films Netflix dans l'hexagone. Mais le classement devrait être bien différent dans les prochaines heures. Le service de SVOD a choisi le 8 mars, journée de la femme, pour sortir l'un de ses blockbusters de l'année : La Demoiselle et le Dragon. Un long-métrage réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. le cinéaste espagnol qui a dirigé Intruders et 28 Semaines plus tard, avec la star de Stranger Things Millie Bobby Brown.

Dans ce film fantastique, l'actrice incarne une jeune femme qui va être offerte en sacrifice à un dragon, après avoir été forcée d'épouser un beau prince. Du conte de fées au cauchemar, il n'y a qu'un pas, et la princesse Elodie devra puiser dans ses ressources pour survivre. « Le mariage d'une jeune femme à un prince charmant se transforme en lutte acharnée pour survivre lorsqu'elle est offerte en sacrifice à un dragon cracheur de feu » synopsis officiel (via Netflix). La Demoiselle et le Dragon est-il l'incontournable attendu ? Pour le moment, les quelques critiques sont divisées.

Quelques avis sur le film La Demoiselle et le Dragon

Que pense la presse française et internationale du film Netflix La Demoiselle et le Dragon ? « Relecture moderne et féministe du conte archétypal, La Demoiselle et le dragon est une production Netflix soignée. Quoique divertissant et bien emballé, ce récit « renversé » est au final très convenu et superficiel, et gâche son potentiel mythologique et thématique » estime Les Numériques. On évite donc le ratage complet d'après eux.

The Daily Beast admet que La Demoiselle et le Dragon ne manque pas de cœur à l'ouvrage, mais ça ne suffit pas. « Le film s'effondre lentement à chaque étape maladroite du parcours, proche de celui de Game of Thrones ». Pour le Daily Telegraph (UK) en revanche, c'est un gros non. Le journaliste parle ainsi de « mauvais délire conçu par un algorithme » et de « film qui aurait pu être réalisé par l'IA ». À l'heure de publier cet article, le score Rotten Tomatoes de la presse de 56% avec 27 avis. La Demoiselle et le Dragon est disponible sur Netflix.