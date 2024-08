La saison 5 de Stranger Things va prochainement nous donner de ses nouvelles et on sait quand ! Sortez vos agendas, vous avez un rencard et ça serait dommage de passer à côté tant les infos sont minces depuis l'annonce de la prochaine saison.

Si on ne parle pas de Mercredi ou de Squid Game, lorsqu’on pense aux cartons de Netflix, on mentionne forcément Stranger Things. Véritable monument de la pop culture tant il joue avec les codes, la série est incontournable sur la plateforme SVOD. Ses acteurs sont désormais des hyper stars, la licence est connue de tous, et les fans sont nombreux. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Netflix met le paquet pour la saison 5

Oui, malheureusement, Stranger Things, c’est bientôt fini. Après une saison 4 qui a marqué les esprits et dont certaines scènes restent encore ancrées dans notre mémoire (et nos oreilles), une ultime saison viendra mettre un terme à tout ça prochainement. Tout le casting étant désormais réuni, les ados vont devoir combattre le mal une bonne fois pour toutes alors que tout semble perdu d’avance, toujours épaulés par Jim Hopper (David Harbour) et Joyce (Winona Ryder). Eleven et toute la clique sont sur le point d’entamer le plus gros combat de leur existence de gosses, et ce sont les acteurs qui le disent.

Attendez-vous à pleurer, à être terrifiés et à en prendre plein les mirettes. À chaque fois que la saison 5 de Stranger Things est mentionnée par l’un des acteurs ou l’un des showrunners, c’est la même musique. Stranger Things va finir en beauté, ce sera absolument épique, de la folie ! Et on nous promet déjà des épisodes marquants. Il faut dire que Netflix met une fois encore le paquet. La saison 5 de Stranger Things coûte un bras, la série complète d’ailleurs puisqu’un épisode coûte approximativement 30 millions de dollars.

La saison 5 de Stranger Things va donner de ses nouvelles

Une série XXL extrêmement attendue mais qui n’a pour le moment toujours pas de date ni de fenêtre de sortie. De toute façon, nous n’avons pas encore d’élément à nous mettre sous la dent si ce n’est quelques déclarations et autres images de tournage partagées de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais ça va changer.

Stranger Things a en effet été confirmé à la Netflix Geeked Week qui débutera à la mi-septembre. Aux côtés de Tomb Raider, Mercredi et One Piece, Stranger Things viendra donc aussi nous donner des nouvelles de sa saison 5. On ne sait pas exactement ce qu’il y aura une fois encore, mais à n’en pas douter, des images inédites seront partagées. On espère peut-être même un trailer ou une première vraie grosse bande-annonce, sait-on jamais. Une date ou une fenêtre de sortie est envisageable, mais peu probable car, comme Mercredi, la saison 5 de Stranger Things est actuellement en production et les calendriers ont déjà été malmenés. On estime qu’elle devrait pointer le bout de son nez d’ici 2025 ou 2026 si tout va bien. Netflix nous donnera une confirmation prochainement.

Pour l’heure, rendez-vous à partir du 16 septembre pour la Netflix Geeked Week.

Source : Netflix