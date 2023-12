Vous voulez les différents services de SVOD comme Netflix, Disney+, Apple TV+, OCS, Paramount+ et bien plus à prix cassé ? Une énorme promo à ne pas rater est enfin de retour !

Souscrire aux plateformes de streaming vidéo devient un luxe. Encore plus après la récente hausse des prix chez les deux principaux services de SVOD. Et bien entendu, les offres promotionnelles se font très rares, pour ne pas dire inexistantes, en temps normal. Sauf que là, certains vont pouvoir faire d'énormes économies sur les abonnements Netflix, Paramount+, Disney+, OCS ou Apple TV+. Découvrez le prix de ce pack très complet et toutes les informations à savoir (dates, conditions...).

L'offre de Canal Plus Rat+ avec Netflix, Disney+... de retour

Après une énième augmentation des prix Netflix et Disney+, il devient très compliqué de maintenir tous les abonnements. Car à la fin du mois, la facture commence à être sacrément salée. Mais si l'on peut payer moins cher, c'est déjà une autre histoire. Et un très, très bon plan, est justement à nouveau disponible. L'offre RAT+ de Canal Plus est de retour jusqu'au 23 janvier 2024.

Il s'agit d'un pack XXL qui regroupe les chaînes principales Canal+, mais surtout les plateformes de SVOD les plus populaires. Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+ et OCS sont compris dans le pack. Seul Prime Video manque donc à l'appel, mais il y a une nouvelle chaîne exclusive dont on va reparler. En plus de cela, vous avez également accès à des magazines, livres audio etc.

Une très belle offre... mais limitée ! Comme les autres fois, elle est en effet soumise à deux conditions : être âgé de moins de 26 ans et ne pas avoir d'abonnement Canal en cours. « Réservée aux personnes âgées de 18 à 25 ans non abonnées à une offre CANAL+ avec abonnement mensuel ». L'offre Rat+ is back again est valable chez vous comme à l'extérieur et peut être utilisée sur PC, mobiles, consoles, smart TV et boitiers connectés (Apple TV, Android TV, Fire TV). Ca vous donne un accès à vos programmes pour deux écrans simultanés, avec une compatibilité 4K UHD qui diffère d'un service à l'autre.

Cette offre Rat+ is back again est au même prix que les dernières fois : 19,49€ par mois sans engagement. À deux euros et quelques centimes près, c'est le tarif de l'abonnement Netflix le plus cher. C'est dire à quel point les plateformes n'y ont pas été de main morte. Pour mieux cerner la promotion, voici toutes les chaînes et avantages inclus pour le montant mentionné :

Prix, et contenus de l'offre Canal+ Rat+ is back again

Grand Écran : un canal dédié aux incontournables du cinéma, « de 1980 à nos jours » avec Collatéral, La Vie d'Adèle, Fight Club, Public Enemies, La Planète des Signes...

: un canal dédié aux incontournables du cinéma, « de 1980 à nos jours » avec Collatéral, La Vie d'Adèle, Fight Club, Public Enemies, La Planète des Signes... Canal+ : la chaîne classique avec des films (Ant-Man et la Quête Quantumania, John Wick 4, Super Mario Bros le Film...), séries (Le Bureau des Légendes, Pamela Rose la série) et plus...

: la chaîne classique avec des films (Ant-Man et la Quête Quantumania, John Wick 4, Super Mario Bros le Film...), séries (Le Bureau des Légendes, Pamela Rose la série) et plus... Canal+ Sport 360 : pour du sport avec la Ligue 1 Uber Eats de football ou la Saudi Pro League, le WRC...

: pour du sport avec la Ligue 1 Uber Eats de football ou la Saudi Pro League, le WRC... Docs : des documentaires en tous genres (Creed L'Héritage de Rocky, Forever Young, La Bande à Fifi Plus besoin d'alibi...

: des documentaires en tous genres (Creed L'Héritage de Rocky, Forever Young, La Bande à Fifi Plus besoin d'alibi... Canal+ Series : afin de visionner des séries françaises et US (24+) comme Snowfall, Gomorra, Billions, B.R.I, Le Flambeau, Validé, Hannibal, Mayans, Killing Eve...

: afin de visionner des séries françaises et US (24+) comme Snowfall, Gomorra, Billions, B.R.I, Le Flambeau, Validé, Hannibal, Mayans, Killing Eve... Canal+ Box Office : les plus gros blockbusters récents avec Fast and Furious 9, Scream 6, Babylon, Black Panther 2 Wakanda Forever, The Fabelmans...

: les plus gros blockbusters récents avec Fast and Furious 9, Scream 6, Babylon, Black Panther 2 Wakanda Forever, The Fabelmans... Kids : pour occuper les enfants avec Barbapapa, Les Aventures de Paddington, Trotro, Les Tuques...

: pour occuper les enfants avec Barbapapa, Les Aventures de Paddington, Trotro, Les Tuques... Canal+ Cinéma(s) : encore des longs-métrages avec Empire of Light, Sage Homme, Aftersun, Knock at the Cabin...

: encore des longs-métrages avec Empire of Light, Sage Homme, Aftersun, Knock at the Cabin... Insomnia : l'endroit pour les fans d'horreur / fantastique avec Angel Heart, Evil Dead 2, Carrie, Les Autres, Fog, The Crazies, Day of the Dead...

: l'endroit pour les fans d'horreur / fantastique avec Angel Heart, Evil Dead 2, Carrie, Les Autres, Fog, The Crazies, Day of the Dead... Les nouveautés Netflix de décembre 2023 avec Rebel Moon Partie 1, Pulp Fiction, The Social Network, Squid Game : Le Défi...

Les grosses sorties Disney+ de décembre 2023 avec six films Spider-Man, Thor 4, Doctor Who épisodes spéciaux 60 ans, Percy Jackson et les olympiens...

Paramount+ avec Goldorak, Shutter Island, The Thing, La Liste de Schindler, Inglorious Basterds, Arrête-moi si tu peux, Imitation Game...

avec Goldorak, Shutter Island, The Thing, La Liste de Schindler, Inglorious Basterds, Arrête-moi si tu peux, Imitation Game... OCS avec House of the Dragon, The Walking Dead : Dead City, The Handmaid's Tale, Euphoria, The White Lotus...

avec House of the Dragon, The Walking Dead : Dead City, The Handmaid's Tale, Euphoria, The White Lotus... La TNT en direct et en replay

Explications des offres de SVOD disponibles et limitations

En complément de toutes les chaînes et service cités, la promotion Rat+ propose aussi un accès à Cafeyn. Une plateforme qui regroupe plus de 1 300 titres de presse en illimité (français et étrangers). Lizzie permet d'écouter une sélection de 200 livres audio. Il y a t-il un piège ? Pas vraiment en soi, mais il y a des limitations.

Dans un premier temps, l'abonnement Netflix compris est le Standard. Celui à 13,49€ qui est donc compatible avec la résolution 1080p, le téléchargement de contenus, le visionnage jusqu'à 2 utilisateurs simultanés et aucune publicité. Et c'est la même chose pour Disney+. Avec l'augmentation des tarifs, la formule offerte est la « Standard » et non la « Premium ». Quelles différences ? Adieu la 4K UHD HDR Dolby Atmos, les films, séries, docs ou émissions sont affichés en 1080p 5.1. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 écrans en simultané et non 4. En revanche pour Paramount+, OCS et Apple TV+, aucune restriction. Si des programmes sont en 4K, vous pourrez les lire à cette résolution sans surcoût.

Et si on est déjà abonné ?

L'offre est donc alléchante, mais que faire si vous êtes abonnés Netflix et / ou Disney+ ? Il faut simplement rapatrier vos comptes. Une fois que cela est fait, les services de SVOD ne vous factureront plus.