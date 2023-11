Comme toujours à cette période, on se focalise sur tous les futurs ajouts des principales plateformes de SVOD du marché. Du côté des nouveautés Netflix de décembre 2023, c'est un très gros mois qui attend encore les abonnés. Et sur Disney+ ? Après avoir offert Buzz l'Éclair, la saison 2 de Super Noël, la nouvelle série à suspens Un meurtre au bout du monde ou LEGO Friends : Un Nouveau chapitre, le service va passer la seconde.

Ce mois-ci, la firme de Mickey sort véritablement le grand jeu pour les fêtes. Il y a non seulement des sorties en nombre, mais avec des programmes qui vont parler à plus de monde. Les fans de Marvel, d'héros de la société aux grandes oreilles ou d'aventurier mythique vont être gâtés. Découvrez toutes les nouveautés Disney+ de décembre 2023 qui seront disponibles en France dès demain, vendredi 1er décembre.

Les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023

Les nouveautés Disney+ de décembre 2023 sont désormais officielles ! La liste que nous avions partagé un peu plus tôt était en grande partie correcte, notamment au niveau des séries, mais il y a six grosses surprises. Une saga iconique, avec un homme lambda qui se fait piquer par une araignée, débarque sur le service dans les prochaines heures. Six films Spider-Man arrivent et dans le lot, il y a évidemment les meilleurs épisodes avec Andrew Garfield et Emma Stone. À partir du 1er décembre, la plateforme offre la trilogie de Sam Raimi, les deux longs-métrages de Marc Webb ainsi que Spider-Man : Homecoming. Le premier opus de la nouvelle série avec Tom Holland et Zendaya dans les rôles principaux.

C'était déjà annoncé, mais Thor Love and Thunder viendra également prêter main forte à Spidey dans les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023. Un volet que l'on essaye encore d'oublier, en espérant que l'éventuel Thor 5 n'aille pas encore plus loin dans la surenchère... Ce sera disponible le 15 du mois. Le rayon des séries sera également très bien garni avec la venue de Percy Jackson et les olympiens. Une franchise ultra populaire en littérature, mais qui a plutôt raté ses adaptations jusqu'à maintenant. Aussi bien d'un point de vue du box-office que des critiques avec des films qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Un gros pari pour le service de SVOD.

La saison 2 de What If... ? n'est en revanche pas un gros pari étant donné que la série fait partie des favoris des abonnés. Cette nouvelle salve d'épisodes s'évertuera encore et toujours à explorer le vaste multivers Marvel dans le but de « questionner, revisiter et bousculer des moments clés du MCU ». D'autres ajouts importants sont en chemin sur Disney+ et on vous le présente en détail ci-dessous.

Les films de décembre 2023

Spider-Man (1er décembre)

Spider-Man 2 (1er décembre)

Paddington (1er décembre)

Spider-Man 3 (1er décembre)

The Amazing Spider-Man (1er décembre)

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (1er décembre)

Paddington 2 (1er décembre)

Spider-Man : Homecoming (1er décembre)

The Sheperd - court métrage (1er décembre)

Répétition générale (6 décembre)

Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro (8 décembre)

Mickey sauve Noël (13 décembre)

Thor Love and Thunder (15 décembre)

Les séries de décembre 2023

Doctor Who : Aux confins de l'univers (2 décembre)

Super Noël : La série - saison 2 épisode final (6 décembre)

The Ghost and Molly McGee - saison 2 épisode (6 décembre)

Les Super-Vilains de Valley View (6 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 1 & 2 (6 décembre)

Doctor Who : Le Fabricant de jouets (9 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 3 & 4 (13 décembre)

La Maison magique de Mickey - saison 3 4 premiers épisodes (13 décembre)

Undead Unluck - épisode 1 (13 décembre)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 1 & 2 (20 décembre)

Undead Unluck - épisode 2 (20 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 5 & 6 (20 décembre)

Les aventures au parc de Tic et Tac - saison 2 : partie 3

Dragons de Wonderhatch (20 décembre)

What If... ? saison 2 - 9 épisodes quotidiens (du 22 au 30 décembre)

Doctor Who : L'Église de Ruby Road (25 décembre)

Undead Unluck - épisode 3 (27 décembre)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 3 (27 décembre)

Boy, Girl etc. - saison 1 (27 décembre)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de décembre 2023

Isabel Preysler, My Christmas (5 décembre)

Science Fair: The Series (11 décembre)

Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles (13 décembre)

Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford (15 décembre)

BTS Monuments: Beyond The Star (20 décembre)

Aaron Carter : L'enfant terrible de la Pop (27 décembre)

Crédits : HighDefDiscNews.

Les programmes Disney+ de décembre 2023 à ne pas manquer

La saga Spider-Man, Thor Love and Thunder, What If... ? saison 2 ou encore Percy Jackson et les olympiens sont quelques-unes des nouveautés Disney+ de décembre 2023. Mais il y a bien plus. Une série culte, qui fête ses 60 ans, est de retour avec des épisodes exclusifs : Doctor Who. Le premier d'entre eux, Doctor Who : La Créature Stellaire, est d'ailleurs déjà disponible. Les autres arriveront progressivement, le dernier étant prévu pour le jour de Noël le 25 décembre.

Si vous aimez les programmes japonais et/ou coréens, le calendrier Disney+ de décembre 2023 compte trois nouvelles sorties. La série live-action Dragons de Wonderhatch, le k-drama Sountrack et l'anime Undead Unluck. L'adaptation d'un manga qui a cartonné au Japon. Un vent de succès va aussi souffler sur les documentaires avec des icones de la chanson et du cinéma. C'est confirmé, Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford sera bien accessible chez nous. En plus de cela, la plateforme complètera la sélection avec des reportages sur le boys band K-Pop BTS, Les Beatles et Aaron Carter.

Enfin, puisque c'est Disney+, les enfants auront le droit à des programmes plus en accord avec leurs âges, comme Les aventures au parc de Tic et Tac saison 2 partie 3. Les films Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro, Mickey sauve Noël, Paddington 1 & 2 seront disponibles en décembre avec les séries Les Super-Vilains de Valley View et The Ghost and Molly McGee saison 2.

La saga Spider-Man (1er décembre)

Après une petite partie de Marvel's Spider-Man 2, vous pourrez continuer de vous plonger dans l'univers de l'homme araignée avec six films de la saga culte. Deux manquent néanmoins à l'appel, Far From Home et No Way Home, les films les plus récents.

Percy Jackson et les olympiens (20 décembre)

Disney+ mise très gros avec Percy Jackson et les olympiens qui racontera la quête héroïque d'un jeune ado de 12 ans doté de pouvoirs surnaturels. Des capacités qu'il va devoir apprendre à maitriser pour ensuite chasser Zeus à travers tous les États-Unis, et rétablir l'ordre dans l'Olympe. Les deux premiers épisodes seront ajoutés le 20 décembre, et les semaines suivantes.

Doctor Who Épisodes Spéciaux 60 ans (2, 9, 25 décembre)

« À Londres, le Docteur mène une course contre la montre après qu'un vaisseau spatial s'est écrasé. Mais alors que la bataille fait rage, le destin semble le conduire vers une vieille amie, Donna Noble ». Synopsis de l'épisode spécial 1 pour les 60 ans de Doctor Who.

What If... ? - saison 2 (du 22 au 30 décembre)

What If... ? saison 2 promet de mettre encore sens dessus dessous le MCU de Marvel. Entre nouveaux personnages et visages connus, ces épisodes inédits relateront la suite du voyage d'Uatu le Gardien. Un protagoniste qui devrait toujours être interprété par Jeffrey Wright en VO. Si vous regardez cette saison en version originale, il sera aussi possible d'entendre d'autres acteurs des films live-action tels que Karen Gillan (Nebula) et bien d'autres.