C'est avec un peu de retard par rapport à d'habitude qu'Amazon nous livre l'intégralité des nouveautés Prime Video de décembre 2023. Le mois dernier, la plateforme a offert de grands classiques avec des westerns à l'ancienne tels que Le Bon, La Brute et Le Truand ou La Chevauchée des sept mercenaires, mais aussi Blue Velvet, Les 8 Salopards de Tarantino, Un Talent en or massif avec Nicolas Cage, deux films Stargate et OSS 117, ainsi que Bottoms. La sortie inédite de novembre 2023. Les séries ont quant à elles fait des étincelles avec 007 : En route pour le mission, Invincible saison 2, la saison 7 de Rick and Morty (via Pass Warner) ou encore S.W.A.T saison 5.

Enfin, les documentaires et émissions ont diverti les abonnés avec du biathlon, la téléréalité sentimentale Twin Love et un documentaire sur le boys band K-Pop BTS. Quoi de neuf pour les ajouts Prime Video de décembre 2023 ? Du très, très lourd, même si vous n'avez que l'abonnement de base.

À lire également, les folles nouveautés Netflix de décembre 2023 et les énormes sorties Disney+ de décembre 2023.

Les nouvelles sorties Prime Video de décembre 2023

L'agenda complet des nouveautés Prime Video de décembre 2023 est-il à la hauteur ? Oh que oui ! Pour ce mois-ci, Amazon offre de véritables chefs d'oeuvre et des licences cultes. Dès maintenant, le service de SVOD vous invite à (re)découvrir un pilier de la SF des années 80 : Robocop. Le joyau de Paul Verhoeven est disponible avec les deux suites. Une occasion de célébrer indirectement la sortie du jeu Robocop Rogue City qui est probablement LA surprise de 2023.

Pour ce 1er décembre, Amazon Prime Video ajoute également l'un des meilleurs films de guerre : Platoon d'Oliver Stone. Un long-métrage puissant au casting de rêve avec Tom Berenger, Charlie Sheen, Willem Dafoe, Johnny Depp, Tony Todd, Forest Whitaker... Plus tard dans le mois, un anti-héros DC sera à l'honneur dans Joker avec Joaquin Phoenix qui incarne l'ennemi juré du Chevalier Noir. Le justicier de Gotham sera aussi l'une des stars de ces prochains jours avec le projet inédit Merry Little Batman. Un film d'animation au ton plus décalé qu'habituellement et mettra plutôt en valeur Damian Wayne. Le fils de Bruce qui va en faire voir de toutes les couleurs aux adversaires de son père.

Dans les séries, il y aura encore du très, très lourd avec deux shows télévisés intournables dans deux genres opposés. Si vous êtes d'humeur joviale, vous pourrez vous tourner vers l'intégrale de Community et ses nombreuses références à la pop culture. Pour quelque chose de plus sérieux et sombre, il y a toutes les saisons de The Shield. On y suit la « Brigade de choc », une équipe antigang de Los Angeles, qui use de méthodes peu traditionnelles pour lutter contre les criminels de la Cité des anges. Mais ce n'est qu'un aperçu des nouveautés Prime Video de décembre 2023.

Les nouveautés films de décembre 2023

Robocop (1er décembre)

Network (1er décembre)

Braqueurs amateurs (1er décembre)

Platoon (1er décembre)

Resident Evil: Death Island (1er décembre)

Ibiza (1er décembre)

Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (1er décembre)

Noël à Candy Cane Lane (1er décembre)

Teen Wolf (1er décembre)

Edward aux mains d'argent (1er décembre) - Pass Warner requis via TCM Cinéma

via TCM Cinéma Charlie et la Chocolaterie de 1971 (1er décembre) - Pass Warner requis

Monsieur Link (4 décembre)

Oppenheimer (6 décembre) - Location

En Eaux très troubles - Location

Un stupéfiant Noël (8 décembre)

Merry Little Batman (8 décembre)

Paint (8 décembre)

Gran Turismo : Achat (11 décembre) / Location (20 décembre)

(11 décembre) / (20 décembre) Anatomie d'une chute (21 décembre) - Location

Le Pôle Express (22 décembre) - Pass Warner requis

Joker (23 décembre)

Noël Blanc (24 décembre) - Pass Warner requis

Miracle sur la 34 ème rue (24 décembre) - Pass Warner requis

rue (24 décembre) - The Equalizer 3 : Achat (28 décembre) / Location (3 janvier)

(28 décembre) / (3 janvier) Silent Night (29 décembre)

Labyrinthe (29 décembre) - Pass Warner requis

Les nouveautés séries de décembre 2023

Community - Saisons 1 à 6 (1er décembre)

Your Christmas or mine 2 (8 décembre)

Los Farad - saison 1 (12 décembre)

À la Maison Blanche - saison 1 (13 décembre) - Pass Warner requis

Reacher - saison 2 (15 décembre)

Death's Game - saison 1 (15 décembre)

The Shield - saison 1 à 7 (15 décembre)

Adventure Time - l'intégrale (16 décembre) - Pass Warner requis via Cartoon Network

via Cartoon Network Rick and Morty - saison 7 épisode final (18 décembre) - Pass Warner requis via Adult Swim

via Adult Swim Insecure - saison 1 à 5 (29 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions de décembre 2023

Football J10 OM / OL - Passe Ligue 1 (6 décembre)

(6 décembre) Ski Alpin : Coupe du monde homme (9 au 10 décembre) - Pass Warner requis

Football J16 LOSC / PSG - Passe Ligue 1 (17 décembre)

(17 décembre) Nouveau spectacle de Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille (20 décembre)

Skil Alpin : Coupe du monde femme (21 décembre) - Pass Warner requis

Les programmes Prime Video de décembre 2023 à ne pas manquer

Si vous appréciez les thrillers de haut vol, ruez-vous dès aujourd'hui sur Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher (The Killer, Fight Club...). Pour les fans d'une certaine franchise survival-horror de Capcom, le film d'animation Resident Evil: Death Island est aussi disponible, de même que Noël à Candy Cane Lane. Une comédie familiale originale, signée Amazon Prime Video, pour les fêtes de fin d'année avec Eddy Murphy. Le pitch ? L'acteur iconique du Flic de Beverly Hills joue un père qui va pactiser avec un elfe relativement mauvais pour gagner un concours de décoration de Noël. Et évidemment, cet accord n'est pas sans une contrepartie...

Le 29 décembre 2023, il y aura une autre énorme nouveauté : Silent Night. Le dernier film de John Woo qui n'aura pas le droit à une sortie cinéma chez nous. Pour le voir, il faudra donc être abonnés à Prime Video. Les avis sont pour l'instant mitigés voire froids avec un score Rotten Tomates de seulement 65%. La saison 2 de la série Reacher, qui est plus proche des romans Jack Reacher, arrive le 15 décembre. Dans ces nouveaux épisodes, l'ancien militaire traquera sans répit les assassins de ses anciens collègues.

Les sorties inédites Prime Video de décembre 2023 comprennent aussi de très belles choses pour celles et ceux qui sont abonné(e)s au Pass Warner, Pass Ligue 1 ou qui consomment des films via l'achat numérique ou la location. Oppenheimer est dans la liste des nouveaux films du mois, mais uniquement à l'achat ou la location, tout comme Gran Turismo ou The Equalizer 3. Le Pass Warner vous donnera accès au magnifique Edward aux mains d'argent, au dernier épisode Rick and Morty, tandis que le Pass Ligue 1 vous laissera supporter les équipes de l'OM, OL, PSG ou LOSC le temps de deux matchs.

Robocop - trilogie (1er décembre)

« Dead or alive, you’re coming with me ! », des répliques cultes, Robocop 1 n'en manque pas et elles sont toutes percutantes grâce à l'incarnation de Peter Weller. Si vous êtes passés à côté de cette pépite ou que vous ne l'avez jamais visionnée, foncez maintenant sur Prime Video.

Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (1er décembre)

À la base, Millénium est une saga littéraire qui a été adaptée en films par des réalisateurs danois et suédois. Mais le film de Fincher est tout de même d'un autre niveau. Un long-métrage glaçant avec Daniel Craig et Rooney Mara.

« Mikael Blomkvist, journaliste, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu'elle a été assassinée par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander est chargée de se renseigner sur Blomkvist. Ils se retrouvent bientôt plongés au coeur des secrets et des haines familiales, des scandales financiers et des crimes les plus barbares ».

Joker (23 décembre)

Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips offre une nouvelle lecture de l'ennemi juré de Batman avec Joker. On n'est pas en face d'un films de super-héros, mais d'un thriller psychologique qui raconte la naissance d'une personnage iconique DC. On assiste à la bascule d'Arthur Fleck, un laissé pour compte et maltraité par la société, qui va sombrer dans la folie.

Resident Evil: Death Island (1er décembre)

Le film d'animation Resident Evil: Death Island réunit les protagonistes les plus emblématiques de la licence avec Chris et Claire Redfield, Jill Valentine, Leon S Kennedy, Rebecca Chambers... et le terrifiant Licker. Notre cher Leon devra encore partir en mission pour sauver quelqu'un, le docteur Antonio Taylor, tandis que Chris fait des recherches sur une nouvelle épidémie qui a éclaté à San Francisco.