Les nouveautés Netflix de novembre 2023 ne sont pas encore tout à fait terminées. Pendant quarante huit heures, le catalogue va encore s'étoffer avec des sorties. L'un des plus gros ajouts de la semaine est déjà en ligne et devrait rappeler des souvenirs aux spectateurs de l'hexagone.

Un classique débarque sur Netflix, c'est inédit

Quoi de neuf à voir sur Netflix cette semaine ? Depuis hier, 28 novembre, le service de SVOD a reçu quatre nouveaux programmes dont Love Like a K-Drama. Une téléréalité où quatre actrices japonaises vont s'envoler pour la Corée du Sud afin d'essayer de décrocher un rôle dans des séries sentimentales coréennes. Mais il y a également un second objectif : trouver l'amour. La frontière entre réalité et fiction s'annonce donc mince. Quatre épisodes sont déjà disponibles, et d'autres le seront dès mardi prochain (5 décembre).

La Corée est aussi à l'honneur avec Comedy Royale, une autre téléréalité où des humoristes entrent en compétition pour animer une émission Netflix. « Humour loufoque et crises de rire assurés » promet la plateforme. La série japonaise animée Onmyoji : Celui qui parle aux démons est également disponible, aux côtés de Verified Stand-Up. Durant deux épisodes de 50 et 55 minutes, vous allez assister à dix sketchs de personnes différentes. Une mise en avant de talents peut-être inconnu chez nous avec Asif Ali, Sabrina Wu, Gianmarco Soresi, Rosebud Baker, Dulcé Sloan, Robby Hoffman, Nimesh Patel, Leslie Liao, Vanessa Gonzalez et Isiah Kelly.

Du rire, il va aussi y en avoir avec la nouveauté Netflix du 29 novembre 2023 : Le Père Noël est une ordure. Le film culte de Jean-Marie Poiré avec la troupe du Splendid est disponible pour la première fois sur la plateforme, et même sur un service de SVOD. Un grand classique du cinéma français. Néanmoins, il convient de mettre un minimum en garde vis-à-vis de l'humour du long-métrage et des blagues qui correspondent davantage à son époque. Cela étant dit, à vous de le regarder ou non dès maintenant.

Les autres nouveautés de novembre 2023

Les nouvelles sorties Netflix du 29 novembre 2023 comprennent également American Symphony. Un documentaire sur l'auteur, compositeur et interprète Jon Batiste, qui a notamment travaillé sur le film Pixar Soul disponible sur Disney+. Une immersion dans la vie de l'artiste alors qu'il entreprend de composer une symphonie, tout en soutenant sa femme atteinte d'un cancer.

La série documentaire Un Chirurgien qui vous veut du bien, qui s'intéresse au médecin Paolo Macchiarini, est également des ajouts Netflix du jour. Un programme court en trois épisodes qui revient sur un spécialiste de la chirurgie thoracique, reconnu à travers le monde pour ses greffes de trachée artificielles jamais vues. Un héros à première vue, sauf que celui-ci a été accusé d'homicides aggravés après la mort de ses patients.

Dans les prochaines heures, le catalogue s'enrichira de Family Switch, Hard Days et Un Noël façon Bad Guys. Si aucun programme ne vous plait, vous trouverez peut-être dans les futures nouveautés Netflix de décembre 2023. Il y a du lourd avec des classiques du cinéma, mais également des productions originales attendues.