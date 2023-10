Impossible de passer à côté des plateformes SVOD, elles sont désormais absolument partout et la plupart d'entre nous y passent des heures à regarder des films et des séries. Netflix, Disney+, Prime Video et tant d'autres se bousculent pour avoir une place au sommet, mais mis à part ce trio de tête, peu ont autant d'importance, même si bien d'autres services similaires existent. Cela dit, si ça continue, les utilisateurs pourraient bien finir par changer de crèmerie pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. La raison ? Une politique hyper agressive d’augmentation des tarifs qui ne semble plus vouloir s’arrêter.

Netflix n'a pas encore fini de vous faire payer

Oui, les grosses pointures de la SVOD ne cessent d’augmenter leurs prix et luttent contre le partage de compte. Disney+ commence à faire tomber ses mesures, quitte à sévèrement punir les utilisateurs qui oseraient partager leur compte, et ses abonnements vont bientôt accueillir une nouvelle formule avec des publicités en plus d’augmenter de prix. Historiquement, aux yeux de tous en tout cas, c’est Netflix, certainement la plus célèbre plateforme de streaming, qui a lancé les hostilités. L’entreprise au N rouge a déjà augmenté ses tarifs plusieurs fois depuis son lancement. Et même si son offre s’étoffe chaque année, chaque mois même, les utilisateurs commencent sérieusement à grincer des dents.

Alors que sa politique anti-partage de compte a fonctionné et lui a permis d’augmenter son capital d’abonnés de quelques millions, et que son offre avec publicité tourne, Netflix serait en train de parler stratégie en interne. Et quand on dit stratégie, on parle surtout d’augmentation des prix, encore. Cette information, on la tient du très sérieux Wall Street Journal qui, après enquête auprès de ses sources anonymes, nous annonce que Netflix aurait bien des plans concernant une nouvelle augmentation tarifaire pour ses abonnements sans publicités uniquement. À ce rythme, avoir un abonnement sans pub va devenir un vrai luxe. Même s’il a sorti l’information, le Wall Street Journal ne peut pas nous confirmer quand tomberont les augmentations ni de combien les prix augmenteront. À noter toutefois que rien ne devrait être mis en place avant la fin définitive de la grève des acteurs.

Une politique un peu trop agressive ?

Bien que ces services SVOD soient finalement très intéressants compte tenu du nombre de programmes disponibles, les augmentations à tour de bras commencent un peu (beaucoup ?) à épuiser les abonnés qui commencent sérieusement à en avoir marre. Même si Netflix et les autres services du genre ne sont pas vitaux, ils sont tout de même très ancrés dans notre quotidien, mine de rien, et il est difficile pour beaucoup de se passer de leurs films et séries favorites. De telles augmentations de tarif sans changement significatif de l’expérience utilisateur ou du contenu en général sont donc très mal vues. De toute manière, personne n’aime vraiment payer toujours plus cher. A l'heure actuelle, Netflix propose déjà quatre abonnements différents :

Un abonnement avec pub à 5,99€/mois : 1 écran en qualité HD (1080p) avec quelques minutes de publicité chaque heure.

Une offre Essentiel au tarif de 8,99€/mois : 1 écran en qualité HD (720p), aucune publicité

Un abonnement Netflix Standard à 13,49€/mois : 2 écrans en HD (1080p), aucune publicité

Une offre Premium au prix de 17,99€/mois : 4 écrans, 1080p, 4K, HDR, aucune publicité

Avec une augmentation, ne serait-ce que d'un ou deux euros, l'offre premium s'approcherait ou atteindrait même les 20€ par mois. Tandis que la formule la plus basse dans la catégorie sans publicité franchirait la barre des 10€. Ça commence à faire mal au portefeuille d'autant que, jusqu'ici, rien de neuf n'a été annoncé.