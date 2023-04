Avec le paquet de nouveautés en avril 2023 sur Netflix et Disney+, c'est peut-être le bon moment pour s'abonner ou réaliser de sérieuses économies. Une chaîne de télévision française vient de lancer un pack spécial qui regroupe plusieurs plateformes. On vous résume le détail de l'offre (prix, fin de l'opération, contenu, restrictions...).

Jusqu'au 19 avril 2023, Canal Plus met en place une offre Rat+ « téma la taille de l'offre ». Un abonnement sans engagement qui ne concerne pas seulement les chaînes de télévision françaises cryptées du groupe. L'idée est plutôt de brasser très large en incorporant les principales plateformes de SVOD actuelles. Un pack composé de 6 chaînes Canal+, Netflix, Disney Plus, OCS ou Paramount+. Ainsi que d'un accès à des milliers de journaux et magazines, mais aussi des livres audio.

Pour souscrire à l'offre Rat+ de Canal Plus, il y a néanmoins une condition majeure : être âgé de 26 ans ou moins. L'abonnement est utilisable à domicile comme à l'extérieur. Tout ce qui est inclus dans ce pack est disponible via PC, mobiles, consoles et smart TV. Mais aussi Apple TV, boîtiers connectés sous Android TV et Fire TV.

Vous pourrez regarder, avec le même compte Canal+, deux écrans en simultané en qualité 4K UHD... mais pas pour tout. En effet pour Netflix, c'est l'abonnement Standard qui est limité à du 1080p avec deux écrans en simultané. Pour Disney+, c'est plus facile. Il n'y a aucune distinction avec les films et séries en 1080p ou en 4K. Si vous avez la TV / moniteur compatible, et la connexion Internet qui va avec, certains programmes pourront se lancer en 4K HDR et tout le toutim sans avoir à payer plus cher.

Cette offre Rat+ de Canal+ est affiché au tarif de 19,49€ par mois, sans engagement. Elle est donc résiliable à tout moment. Un tarif très bas puisque si l'on prend les différents éléments séparément, c'est moins cher que le cumul de Netflix et Disney+. Sans même compter les autres plateformes ou chaînes que l'on trouve dedans.

Pour ce prix, vous avez :

À cela s'ajoute un volet « Culture numérique » pour feuilleter les articles du magazine Télérama, un accès à Lizzie pour écouter un livre audio par mois parmi 200 titres et à Cafeyn. Une plateforme qui rassemble plus de 1 300 titres de presse en illimité, français comme étrangers. On peut par exemple consulter Premiere, Teaser ou Total Film pour ce qui est d'Hollywood.

Que faire si vous avez déjà une ou plusieurs plateformes de SVOD comme Netflix et Disney+ ? Voici l'explication détaillé pour ces deux exemples :

Il est tout à fait possible de souscrire à l’offre RAT+ si vous êtes déjà abonné à Disney+. Après avoir souscrit à l’offre RAT+, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte Disney+, il vous suffit alors de rentrer vos identifiants habituels et votre abonnement sera mis en pause au profit de l’abonnement via CANAL+. Vous récupérerez ainsi vos profils et préférences. En revanche, si votre abonnement Disney+ a été souscrit via un fournisseur externe type Google, Apple…, l’abonnement n’est pas annulé/mis en pause automatiquement mais vous recevrez une communication « gérer mon abonnement » du fournisseur externe pour l’annuler et ne garder que l’abonnement de Disney+ via CANAL+. Ainsi vous ne payerez pas 2 fois.

Si vous êtes déjà abonné à Netflix, il est tout à fait possible de souscrire à l'offre Rat+. Après avoir souscrit à l’offre RAT+, vous recevrez un mail de CANAL+ vous invitant à activer votre compte Netflix, il vous suffit alors de rentrer vos identifiants habituels pour transférer votre abonnement vers l’abonnement CANAL+ et ainsi récupérer tous vos profils et préférences. Vous ne serez donc plus facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+.