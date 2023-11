Après un aperçu des sorties Netflix de décembre 2023, voilà maintenant l'agenda complet des nouveautés. En novembre 2023, le service a offert la première partie de The Crown saison 6, la série d'animation Onimusha, le nouveau film de David Fincher The Killer ou le retour de Squid Game avec une téléréalité et de Scott Pilgrim. Une sélection relativement solide, il faut l'avouer, mais celle du mois prochain sera finalement encore meilleure. Comme d'habitude, la plateforme s'appuiera sur des films et séries déjà disponibles, mais également sur divers programmes originaux développés par ses soins.

Dans ces nouveautés Netflix de décembre 2023, les abonnés auront accès à des chefs d'oeuvre, à des licences cultes, à des shows TV très appréciés, des documentaires et même à du gaming. Un jeu hyper bien noté sera jouable gratuitement dans les prochains jours, et il est immanquable pour les amateurs de pépites indépendantes.

À lire aussi les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023 ainsi que les ajouts Prime Video de décembre 2023 avec le comeback étonnant d'un super-héros légendaire.

Les nouvelles sorties Netflix de décembre 2023

Qu'est-ce que la plateforme a à offrir de beau à ses abonnés avant Noël ? Plein de choses. Si vous aimez la tôle froissée, les scènes d'action improbables et que la famille est primordiale pour vous, Dominic Toretto et les siens débarquent en force. Les films Fast and Furious 1 à 8 arrivent dans les nouveautés Netflix de décembre 2023, le 1er pour être exact. Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu, le prochain Zack Snyder exclusif au service, promet également de tout casser sur le papier. Maintenant, reste à savoir si le réalisateur saura maitriser son univers pour proposer une jolie épopée ou si ce sera du déjà-vu, mais avec la patte Snyder.

Les films Netflix de décembre 2023 feront aussi revenir une licence iconique des années 2000. Après 23 ans d'absence, les poulets en pâte à modeler sont de retour dans Chicken Run 2. Dans La Menace Nuggets, la volaille devra tout faire pour rester libres quoiqu'il en coûte. On aura aussi des comédies françaises dont Brice de Nice avec Jean Dujardin ou encore Épouse-moi mon pote avec la Bande à Fifi. La série Riverdale s'octroiera le luxe d'un spin-off qui devrait déconcerter : The Archies. Un film qui adapte Archie Comics et qui se déroule en 1964, en Inde, avec des versions jamais vues de personnages comme Archie, Betty, Veronica ou encore Judhead.

Les plus jeunes seront bien servis grâce aux nouvelles sorties Netflix de décembre 2023. Le long-métrage LEGO Ninjago: Le Soulèvement des dragons sera disponible le 1er du mois. L'un des plus adorables des Pokémon fera sa star dans Pokemon : Détective Pikachu. Un film live-action porté par Ryan Reynolds dans le rôle de la charmante petite bête jaunes et noire. Enfin, pour les très jeunes, les saisons 3 et 4 de PAW Patrol : La Pat'patrouille seront accessibles à la toute fin du mois de décembre. Les parents pourront aller festoyer pour le Nouvel An en toute tranquillité.

Les films de décembre 2023

Fast and Furious 1 à 8 (1er décembre)

Pokemon : Détective Pikachu

Brice de Nice (1er décembre)

Epouse-moi mon pote (1er décembre)

Noël au Drive-in (1er décembre)

Noël est servi (1er décembre)

De bons voeux (1er décembre)

Un hiver plus doux (1er décembre)

Un Noël haut en couleur (1er décembre)

Noël sous les bravos (1er décembre)

The substitute (1er décembre)

Chronicle (1er décembre)

Lego Ninjago : le soulèvement des dragons (1er décembre)

Une affaire de détails (2 décembre)

Noël comme si de rien n’était (6 décembre)

The Archies (7 décembre)

Naga (7 décembre)

Le Monde après nous (8 décembre)

Jusqu’ici tout va bien (8 décembre)

La Traversée sauvege (8 décembre)

Limitless (11 décembre)

Le dernier loup (11 décembre)

Chicken Run 2 : La Menace nuggets (15 décembre)

The Social Network (15 décembre)

Pulp Fiction (15 décembre)

Burlesque (15 décembre)

Familia (15 décembre)

Maestro (20 décembre)

Moi, apprivoisée ? Acte 2 (20 décembre)

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Mon beau-frère est un vampire (24 décembre)

Thank You, I’m Sorry (26 décembre)

Les séries de décembre 2023

The Rookie : le flic de Los Angeles - intégrale (1er décembre)

Sweet Home - saison 2 (1er décembre)

Fisk - saison 2 (1er décembre)

DC’s Legends of Tomorrow - saison 7 (1er décembre)

Retour à Samdal-ri - saison 1 (2 décembre)

Tale of the nine tailed - saison 1 (3 décembre)

Les Petits Carnets des Perles de rosée : Saison 2 (4 décembre)

Pax Massilia - saison 1 (6 décembre)

Ma vie avec les Walter Boys - saison 1 (7 décembre)

Analog Squad (7 décembre)

Knokke Off : Jeunesse dorée - saison 1 (7 décembre)

Je déteste Noël - saison 2 (7 décembre)

Hilda - saison 3 (7 décembre)

True Beauty - saison 1 (11 décembre)

Happiness - saison 1 (12 décembre)

The Influencer (13 décembre)

The Crown - saison 6 partie 2 (14 décembre)

Les Ailes de l'ambition - saison 2 (14 décembre)

Yu Yu Hakusho (14 décembre)

1670 - saison 1 (13 décembre)

Carol et la fin du monde - saison 1 (15 décembre)

Yoh Christmas ! - saison 1 (15 décembre)

Cindy la Régia : les années lycée - saison 1 (20 décembre)

Supa Team 4: Season 2- La Team des 4 : Saison 2 (21 décembre)

Du sable nous renaîtrons (20 décembre)

La Créature de Kyŏngsŏng (22 décembre)

Gabriel et ses petits démons (24 décembre)

La réceptionniste Pokémon (28 décembre)

Berlin (29 décembre)

PAW Patrol : La Pat'patrouille - saisons 3 et 4 (31 décembre)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de décembre 2023

Stavros Halkias: Fat Rascal (5 décembre)

39-45 : L’humanité en guerre (7 décembre)

Sauve qui pécho ! - Saison 3 (12 décembre)

Coupe du monde de football : Les Américaines sous pression (12 décembre)

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only (12 décembre)

Car Masters : De la rouille à l’or - saison 5 (13 décembre)

Si j'étais Luísa Sonza (13 décembre)

L’ETA en face : Entretien avec un chef historique (15 décembre)

Trevor Noah: Where Was I (19 décembre)

Love Is Blind : Brésil – Oui, et après ? (20 décembre)

Ricky Gervais: Armageddon (25 décembre)

Hell Camp : Le cauchemar des colos de redressement (27 décembre)

Les jeux de décembre 2023

Death's Door

Crédits : Doblu.com.

Les programmes Netflix de décembre 2023 à ne pas manquer

On vous a promis un jeu dans les sorties Netflix de décembre 2023, et donc, sachez que vous pourrez découvrir l'excellent Death's Door. Un soft indé à la direction artistique et aux musiques sublimes avec, en bonus, une écriture soignée. Mais si vous n'avez que faire du jeu vidéo, quels sont les immanquables du mois ? Certains programmes ont été cités, mais pas tous. Déjà, la partie de The Crown saison 2 est prévue pour le 14 décembre. Avant cela, une série populaire sanglante dévoilera de nouveaux épisodes : Sweet Home saison 2. Un comeback surprise, annoncé à la dernière minute, et très attendu.

À ne pas rater également pour les fans de La Casa de Papel : Berlin. Un spin-off avec le personnage homonyme. Plusieurs k-dramas seront aussi inclus dans les séries Netflix de décembre 2023 avec True Beauty ou La Créature de Kyŏngsŏng. Un show original avec Han So-hee (My Name) qui raconte un affrontement entre humains et créatures.

Dans les prochains films ajoutés, on remarque la présence de deux bijoux. Le monstrueux Pulp Fiction de Quentin Tarantino et le fascinant The Social Network de Fincher. Un long-métrage qui narre la création de Facebook, aujourd'hui Meta, avec Jesse Eisenberg en Mark Zuckerberg. À regarder absolument, d'autant qu'il se murmure qu'une suite pourrait voir le jour... ou pas ! Le scénariste Aaron Sorkin et Fincher hésitent sur ce projet casse-gueule malgré leurs idées.

Sweet Home - saison 2 (1er décembre)

Vous voyez Sweet Home saison 1 ? Eh bien la saison 2 sera « identique » mais avec des ambitions bien plus grandes. Il est en effet encore question d'une invasion de monstres, mais qui touchera le monde entier cette fois. Netflix promet de nouveaux lieux, d'autres êtres et phénomènes mystérieux, mais aussi plus d'hémoglobine à en croire les premiers extraits. « L'humanité est un virus et les monstres sont le vaccin » peut-on lire.

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Zack Snyder fait partie des réalisateurs qui divisent, surtout après l'horrible Army of the Dead. Et c'est une personne qui n'a rien contre Snyder qui vous le certifie ! On verra donc si Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu sera le film de la rédemption pour certains. En tout cas, les trailers diffusés font écho à des franchises comme Dune et Star Wars, mais attention à ne pas tomber dans le pastiche.

« Après un atterrissage en catastrophe sur une lune située aux confins de la galaxie, Kora (Sofia Boutella), une étrangère au passé mystérieux, commence une nouvelle vie au sein d'une colonie pacifique de fermiers. Mais elle devient bientôt leur seul espoir de survie lorsque le tyrannique régent Balisarius (Fra Fee) et son cruel émissaire, l'amiral Noble (Ed Skrein), découvrent que les paysans ont vendu à leur insu leurs récoltes aux Bloodaxe (Cleopatra Coleman et Ray Fisher), chefs d'un féroce groupe d'insurgés pourchassés par le Monde-Mère » synopsis officiel. Une exclu Netflix.

Pulp Fiction (15 décembre)

Auréolé de la Palme d'Or de Cannes de 1994, Pulp Fiction est le long-métrage de la filmographique de Quentin Tarantino qui ressort le plus souvent. On assiste à une virée bien énervée de deux truands, Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), qui roulent pour Marsellus Wallace (Ving Rhames). Un chef d'oeuvre à tous les niveaux.

The Social Network (15 décembre)

Comment est né Facebook alias Meta ? David Fincher se pose pour nous délivrer les coulisses de la genèse du célèbre réseau social. Y compris en suivant les études de Zuckerberg à Havard et notamment la nuit où il a eu l'idée de cette entité qui a changé le paysage des plateformes de discussions.

Chicken Run 2 (15 décembre)

Chicken Run : La Menace Nuggets fait suite au film culte de 2000. Après la fuite de la ferme Tweedy, Ginger vit tranquillement avec sa fille, la petite Molly, et Rocky, son mari. Mais leur quiétude va être perturbée par une nouvelle menace qui va les contraindre à se battre pour sauver les siens.