Disney a racheté la Fox depuis plus de quatre ans, mais pour autant, la firme de Mickey n'a pas encore exploité pleinement les licences cultes de la société. Hormis avec la franchise Avatar qui a fait un retour époustouflant, après 13 d'absence, et qui a permis à l'entreprise aux grandes oreilles d'amasser une montagne de billets verts. Et heureusement qu'Avatar 2 était là pour renflouer les caisses car bon nombre d'autres projets n'ont clairement pas brillé. On verra ce qu'il adviendra des autres sagas, mais ce qui est sûr, c'est qu'Alien fait partie intégrante des futurs plans de Disney.

La série Alien Disney+ ajoute un gros nom à son casting

Après 44 ans d'existence, la saga va donc élargir ses horizons avec une série Alien qui sera une exclu Disney+. Un format épisodique qui a été confié à Noah Hawley, le showrunner de Fargo. Un nouveau programme qui va apporter de la chair fraîche au(x) Xénormorphe(s) étant donné que l'icone Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, ne rempilera pas. Pour le premier rôle, elle cédera sa place à la jeune Sydney Chandler (Don't Worry Darling). Alex Lawther (The End of the F*cking World) et Samuel Blenkin (Atlanta) seront également au casting. Mais il y a plus fort.

Le webzine Deadline révèle en exclusivité que la série Alien s'est offert les services de Timothy Olyphant. Un acteur de talent vu dans Scream 2, The Girl Next Door, Fargo ou Justified. Et même s'il y a eu des ratés avec Hitman, ça reste l'un des comédiens les plus appréciés d'Hollywood. Quel rôle tiendra t-il ? Visiblement, celui d'un synthétique, un androïde prénommé Kirsh.

« J'ai entendu qu'il allait jouer le rôle de Kirsh. Un synthétique qui est un mentor et un entraîneur pour Wendy (Sidney Chandler). Une hybride, une méta-humaine, qui a le cerveau et la conscience d'un enfant, mais le corps d'une adulte » déclare Deadline à propos du personnage d'Olyphant dans la série Alien. On ne sait pas si Noah Hawley réussira à s'approprier, mais le casting a de quoi nous intriguer fortement.