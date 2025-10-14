Il y a des suites qui sont plus attendues que d'autres sur Netflix, et celle-ci en fait indubitablement partie ! Une série plus qu'adorée donne la date de sa prochaine saison dans un teaser trailer savoureux.

Alors que les plateformes de SVOD, que ce soit Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max, vous mettent dans l'ambiance pour la saison d'Halloween, Netflix pense déjà aux saisons à venir. La plateforme estampillée d'un N rouge fait une grande annonce pour l'une de se ses séries les plus populaires. Sortez votre agenda, car fort est à parier que vous ne voudrez pas rater la date de son grand retour à l'écran (ou devrions-nous dire « les » dates).

Cette série que tout le monde adore revient sur Netflix

Les programmes emblématiques sur Netflix, on ne les compte plus. Pourtant, il y en a encore qui se démarquent vraiment, cumulant les audiences spectaculaires à chaque nouvelle saison. On l'a bien vu à la rentrée avec Mercredi et la fin de Stranger Things risque d'être un moment record. Cependant, c'est une autre série dont beaucoup attendent le retour et on a enfin la date.

Ça y est, on sait quand les mondanités vont reprendre. Devenu l'un des plus gros succès de tous les temps de Netflix, La Chronique des Bridgerton ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La série reviendra prochainement pour une saison 4 qui, cette fois, se concentrera sur le personnage de Benedict, toujours aussi obnubilé par une mystérieuse jeune fille dans le nouveau teaser.

Nous savons que les fans trépignent d'impatience à l'idée de découvrir cette nouvelle romance prometteuse sur Netflix et les intrigues qui l'entoureront. Les premiers aperçus de la saison 4 de La Chronique des Brigerton introduira de nouvelles figures, dont Sophie, dite « Lady d'argent ». Il y aura aussi des visages bien connus des fans derrière les masques du fameux bal où Benedict tombera visiblement sous le charme.

Eh bien, tenez-vous prêt ! La Chronique des Bridgerton reviendra très vite. Netflix vient d'annoncer sa sortie en deux parties pour début 2026. Les premiers épisodes seront disponibles dès le 29 janvier prochain. Rendez-vous ensuite un mois plus tard, le 26 février, pour découvrir la fin de la saison 4 sur la plateforme de SVOD. N'oubliez pas votre tenue d'apparat pour l'occasion, car il va y avoir du beau monde.