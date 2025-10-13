Prime Video est timide cette semaine, mais ajoute un film extrêmement attendu : le dernier volet en date d'une saga extrêmement appréciée. Pour le reste, il faudra certainement attendre, mais il y a largement de quoi faire dans le catalogue.

Comme chaque semaine, toutes les plateformes SVOD font le plein de nouveautés pour garnir leur catalogue. Dans les prochains jours, Prime Video ajoutera timidement quelques films pour tenir tête à Netflix ou encore Disney+, mais ce sera à peu de chose près tout puisqu’il n’y aura pas de nouvelles séries à se mettre sous la dent cette semaine, malheureusement. Heureusement, parmi les longs-métrages, l’un d’eux fait partie d’une saga extrêmement appréciée sur la plateforme.

Les films Prime Video de la semaine du 13 au 19 octobre 2025

C’est donc avec seulement deux films que Prime Video va tenter de fidéliser ses abonnés cette semaine. Malheureusement, l’un d’entre eux n’est clairement pas une réussite. Il s’agit de Morbius, film fantastique dans l’univers “Spider-Verse” de Sony. Jared Leto y incarne un scientifique qui, après une expérience, se retrouve avec des pouvoirs vampiriques qui le dépassent complètement. Le film n’a clairement pas réussi à percer et les critiques l’ont littéralement incendié. Toutefois, il pourrait bien connaître le même sort que Madame Web et se refaire une santé sur la plateforme SVOD.

Rassurez-vous, le second film à débarquer sur Prime Video est quant à lui extrêmement attendu puisqu’il s’agit de la suite d’une des sagas les plus appréciées de la plateforme : À contre-sens 3. Dans ce nouveau volet, Noah et Nick vont une nouvelle fois être mis à rude épreuve. Histoire d’amour impossible ? Les amateurs de comédies romantiques un poil dramatiques vont une nouvelle fois être ravis. A découvrir cette semaine avec Prime Video donc.

15/10 Morbius

16/10 À contre-sens 3



Les séries de la semaine du 13 au 19 octobre 2025

Cette semaine, malheureusement, il n’y aura aucune nouveauté sur Prime Video. Si ce n’est pas déjà fait, on vous recommande donc de jeter un œil à la saison 2 de Gen V, fraîchement sortie, histoire de vous mettre à jour avant l’arrivée de la nouvelle saison de The Boys. Toujours dans l’idée de rester dans l’univers des super-héros trash, vous pouvez aussi vous mettre à la page sur Invincible, la série d’animation ultra appréciée qui fait partie des meilleures séries de la plateforme. D’ailleurs, une nouvelle bande-annonce officielle de la saison 4 a été partagée lors du Comic Con de New York, et ça arrive très bientôt !

On vous recommande : Gen V - saison 2 dispo depuis peu The Boys - la saison 4 pour être à jour avant Gen V Invincible - les saison 1 à 3 pour se préparer à la saison 4



Source : Prime Video