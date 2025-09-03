Netflix fait sa rentrée tout en noir avec la famille Addams ! Un mois après la sortie de la première partie de la saison 2, les derniers épisodes de Mercredi arrivent aujourd'hui. La nouvelle enquête de l'héroïne aux tresses toujours impeccables prend fin en apothéose, nous donnant rendez-vous pour une saison 3 à une date encore inconnue.

Mercredi revient sur Netflix pour le final de la saison 2

Le mois de septembre est des plus remplis sur Netflix. Mais, s'il y a une nouveauté qui sera sur toutes les lèvres, c'est bien Mercredi. Le gros succès de la plateforme a su maintenir l'attention sur la famille Addams en découpant la saison 2 en deux parties. Ainsi, les quatre premiers épisodes sont au début du mois août. Désormais, c'est la suite qui débarque, toujours plus sombre et pleine de rebondissements.

La saison 2 de Mercredi marque une nouvelle rentrée de notre héroïne à Nevermore, l'académie des marginaux. Seulement, après les événements de la première saison sur Netflix, la situation de l'aînée de la fratrie Addams a bien changé. Jouissant dorénavant d'une popularité sans bornes au sein de ses camarades, elle devient la cible d'un, voire de plusieurs harceleurs. Mais ce ne serait qu'une bagatelle pour elle si elle ne cherchait pas, en même temps, à sauver la vie de sa meilleure amie.

Mercredi, toujours interprétée par Jenna Ortega, revient donc pour la fin d'une saison 2 qui voit la tension grimper au fil des révélations. Après une altercation mouvementée avec une ancienne connaissance, l'héroïne est bien décidée à percer le mystère qui plane sur Enid (Emma Myers) et plus encore. Surtout que nouveaux personnages entrent en scène, notamment celui campé par Lady Gaga. Alors, n'attendez pas ! Découvrez le fin mot de l'histoire avec les quatre derniers épisodes de la saison 2, disponibles maintenant sur Netflix.