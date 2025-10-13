Encore une grosse semaine sur Netflix ! La plateforme de SVOD fait le plein aussi bien en matière de films que de séries et la sélection vaut le détour.

Le mois d'octobre est décidément bien fourni en matière de streaming à la demande. Prime Video, Crunchyroll, HBO Max, Disney+... Les plateformes ont sorti le grand jeu pour vous faire passer un bel automne, d'autant plus à l'approche des vacances et de Halloween. Netflix a choisi tout ce qu'il faut aussi bien pour vous faire frissonner que vous faire passer des moments familiaux avec ses nouveautés.

De très gros films à découvrir en octobre 2025

Il y a du choix parmi les nouveaux films de la semaine sur Netlflix : horreur, comédie, romance, super-héros et même documentaire ! Afin de vous mettre dans l'ambiance de Halloween, nous ne pouvons que vous recommander la saga Sans un bruit, avec John Krasinski et Emily Blunt. Mais jouez le jeu et mettez-vous dans le silence complet pour tressaillir en même temps que les héros.

Autrement, offrez-vous du grand spectacle avec Black Adam, dans lequel Dwayne Johnson un super-héros protecteur doté de pouvoirs divins. Enfin, si vous voulez découvrir un classique du cinéma, optez pour Roméo + Juliette. Cette version moderne de la pièce de William Shakespeare avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes fait partie des films à voir dans sa vie selon le British Film Institute. Ou alors tournez-vous vers les autres nouveautés de Netflix :

16 OCTOBRE : Sans un Bruit 1 et 2 — le monde a sombré avec l'apparition de créatures qui tue quiconque elles entendent, mais cette famille compte bien survivre coûte que coûte.

17 OCTOBRE : La Voisine idéale — film documentaire sur un conflit de voisinage qui a terminé en meurtre.

18 OCTOBRE : À Bras Ouverts — comédie franco-belge avec Christian Clavier. Roméo + Juliette — la relecture moderne du classique de Shakespeare par Baz Luhrmann.

19 OCTOBRE : Black Adam — Dwayne Johnson campe le rôle du super-héros DC.



Toutes les nouvelles séries Netflix du 13 au 19 octobre 2025

Netflix a également de belles séries pour ses abonnés cette semaine. Dès demain, les joueuses et joueurs pourront se plonger avec curiosité dans l'adaptation animée de Splinter Cell. Confié à Derek Kolstad, scénariste des trois premiers John Wick, elle promet de retranscrire avec panache la licence d'espionnage culte d'Ubisoft. Il faut aussi noter le retour de La Diplomate, la série politique qui cartonne sur la plateforme depuis son lancement en 2023. La saison 3 débarquera jeudi pour mettre Keri Russel (Felicity, Open Roads), toujours dans le rôle d'une ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, face à de nouveaux enjeux. Enfin, une dernière nouveauté vous attendra cette semaine :

14 OCTOBRE : Splinter Cell: Deathwatch — Sam Fisher reprend du service pendant la guerre hybride qui a cours en Europe.

16 OCTOBRE : Cinq Majeur | saison 3 — série sportive qui suit certains des plus grands joueurs de NBA durant la saison. La Diplomate | saison 3 — suite du thriller politique de Netflix avec Keri Russel dans le rôle-titre.

