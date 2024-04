On est à mi-chemin des nouveautés Netflix d'avril 2024 et de très gros programmes sont encore à venir, à l'image de Rebel Moon 2 Partie 2 : L'Entailleuse ou du film Nicky Larson. Malgré cela, comme chaque mois, on commence à avoir des nouvelles des prochaines sorties de la plateforme. Et pour les ajouts de mai 2024, la plateforme devrait exploser son compteur de vues en ramenant une production originale qui bat toujours des records. L'une des séries les plus regardées, depuis que le service de SVOD existe, est de retour !

L'une des séries Netflix les plus vues dévoile sa suite

Netflix annonce toujours ses plus grosses nouveautés à l'avance pour prévenir ses abonnés. Etes-vous prêts à découvrir la nouvelle saison de l'une des 10 séries anglophones les plus regardées de tous les temps ? La Chronique des Bridgerton, qui raconte la quête d'amour et de bonheur de frères et sœurs d'une famille riche de Londres, revient dans les sorties Netflix de mai 2024 avec une saison 3.

« Chers amis lecteurs, votre dévouée chroniqueuse s'interroge… Quelle est la force première qui conduit nos vies ? Est-ce notre esprit ou notre cœur ? Je propose que nous répondions ensemble à cette question… La première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, disponible dès le 16 mai seulement sur Netflix » annonce la plateforme dans la description youtube de la première bande-annonce officielle. Dans ces nouveaux épisodes, Penelope Featherington abandonnera l'idée de construire quelque chose avec son coup de cœur, Colin Bridgerton, après qu'elle l'ait entendu prononcer des propos désobligeants à son encontre. Loin d'être abattue, la jeune femme repartira à la recherche de la perle rare, tout en gardant son indépendance.

Les Chroniques de Bridgerton saison 3 sera donc découpée deux parties. La première sera disponible sur Netflix à partir du 16 mai 2024, tandis que la seconde est déjà calée au 13 juin - le même mois que le film Sous la Seine. Et ce sera un moment clé dans l'année du service de SVOD, car c'est l'un de ses plus gros succès de tous les temps.

Un premier trailer pour Les Chroniques de Bridgerton Saison 3

En effet, malgré une rude concurrence, Les Chroniques de Bridgerton sont dans le top 10 des séries anglophones les plus vues sur Netflix... encore aujourd'hui ! Et c'est valable pour les deux saisons qui sont dans ce classement aux côtés de Stranger Things, Mercredi, Dahmer ou encore de l'excellente série Le Jeu de la Dame avec Anya Taylor-Joy.

Mercredi : 252,1 millions de vues Stranger Things saison 4 : 140,7 millions de vues Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer : 115,6 millions de vues Les Chroniques de Bridgerton - saison 1 : 113,3 millions de vues Le Jeu de la Dame : 112,8 millions de vues The Night Agent - saison 1 : 98,2 millions de vues Double piège : 98,2 millions de vues Stranger Things - saison 3 : 94,8 millions de vues Les Chroniques de Bridgerton - saison 2 : 93,8 millions de vues The Witcher - saison 1 : 83 millions de vues

Au cas où vous auriez loupé l'information, préparez-vous également à l'arrivée du film et de la série Jujutsu Kaisen dans les nouveautés Netflix de mai 2024.