Cette semaine sur HBO Max s’annonce très intense en termes de sorties, avec de nombreux films cultes et plusieurs grandes sagas qu’il serait dommage de manquer. Du très, très lourd en programmation.

Le mois d’octobre continue sur sa lancée sur HBO Max, et il est particulièrement énorme. Si l’on ajoute à cela Prime Video ou encore Netflix, il y a de quoi passer énormément de temps devant les écrans, notamment avec l’approche d’Halloween et toute sa thématique horrifique.

Les sorties des films sur HBO Max entre le 13 octobre et le 19 octobre 2025

Cette semaine, HBO Max met les bouchées doubles avec une sélection variée entre humour, action et horreur. Dès le 15 octobre, la plateforme accueille Évolution (2001), une comédie de science-fiction déjantée signée Ivan Reitman. Tout commence lorsqu’un météore s’écrase en Arizona, libérant des formes de vie extraterrestres qui se développent à une vitesse alarmante. Une équipe de scientifiques farfelus tente alors d’empêcher l’invasion. Le même jour, place à une dose de bonne humeur avec la trilogie Hôtel Transylvanie. Ces films d’animation à succès suivent le comte Dracula et sa bande de monstres attachants dans des aventures familiales pleines d’humour et d’émotion.

Le 17 octobre, HBO Max change radicalement de ton avec les quatre premiers volets de American Nightmare (The Purge). Cette saga d’horreur dystopique imagine une Amérique où, une nuit par an, tous les crimes sont légalisés, donnant lieu à un chaos sanglant. Enfin, le 19 octobre, les fans de super-héros pourront retrouver Black Adam. Dwayne Johnson y incarne Teth-Adam, un ancien esclave d’un royaume antique doté de pouvoirs divins et réveillé à l’époque moderne. Ce nouvel anti-héros de l’univers DC affronte la Justice Society dans un spectacle explosif mêlant mythologie et action pure.

15/10 : Évolution Hôtel Transylvanie 1, 2 et 3

17/10 : American Nightmare 1 à 4

19/10 : Black Adam



Plein de séries entre le 13 octobre et le 19 octobre 2025

HBO Max continue d’enrichir son catalogue en octobre avec une sélection de séries venues des quatre coins du monde. Dès le 13 octobre, la plateforme lance The Chair Company, une comédie grinçante sur fond de conspiration d’entreprise, mêlant satire sociale et situations absurdes. Puis, à partir du 17 octobre, place à une vague japonaise qui mêle action, émotions et introspection. On y retrouve Baby Assassins, une série aussi décalée que nerveuse centrée sur deux jeunes tueuses à gages, ainsi que La Grande Maison Tokyo, un drama culinaire salué pour sa mise en scène soignée. Ignite s’ajoute à la liste avec un ton plus dramatique, suivant un jeune homme décidé à devenir avocat après la mort de son père.

Le même jour, plusieurs autres productions venues d’Asie rejoignent le catalogue, explorant tour à tour la romance, le drame familial et le thriller psychologique. Parmi elles, Light of My Lion se distingue par sa sensibilité, en racontant la vie d’une famille paisible bouleversée par l’arrivée d’un jeune garçon. Love is for the Dogs, de son côté, promet une touche de légèreté avec son intrigue romantique autour d’une avocate désabusée par l’amour. HBO Max propose également la saison 3 d’Odwilz : Le Dégel, où l’enquête reprend après la découverte d’un corps dans une rivière glacée, ainsi qu’une poignée d’autres nouveautés japonaises et européennes attendues dans le courant de la semaine.

13/10 : The Chair Company

17/10 : Baby Assassins Before and After Ignite Grand Maison Tokyo Light of my Lion Love is for the Dogs Mister Mikami's Classroom Odwilz : Le Dégel Until I Destroyed my Husband's Family Please Die my Beloved Vivant Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?

19/10 Sales Tresors!



Source : HBO