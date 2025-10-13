Disney+ ajoute un film ultra apprécié et une nouvelle série évènement cette semaine, il y en aura encore une fois pour tous les goûts sur la plateforme.

Nouvelles semaines, nouvelles sorties pour toutes les plateformes SVOD. Disney+, comme Prime Video ou encore Netflix, ajoute de nouveaux programmes à son catalogue, avec cette fois un très gros film que tous les fans français vont adorer, et une nouvelle série événement inspirée de faits réels. Deux salles, deux ambiances.

Le film Disney+ de la semaine du 13 au 19 octobre 2025

Le film de cette semaine va clairement plaire à un bon nombre de fans français puisqu’il s’agit du premier long-métrage de Kaamelott. L’adaptation de la série culte d’Alexandre Astier arrive sur Disney+ après un petit carton au cinéma qui lui a assuré une suite. D’ailleurs, le prochain film nous a déjà offert sa bande-annonce et la hype est à son comble malgré l’absence d’un des personnages les plus marquants. Pour rappel, ce premier film met en scène un roi Arthur exilé, qui visera à trouver sa place de leader pour sauver Kaamelott du joug de Lancelot, transformé en tyran. Il retrouvera ainsi toute sa clique de bras cassés sur le chemin, mais aussi de nouveaux visages. Un film drôle dans la veine de la série bientôt dispo sur Disney+.

17/10 Kaamelott - Premier Volet



Bande-annonce de Kaamelott premier volet à venir le 17 octobre sur Disney+

La série de la semaine du 13 au 19 octobre 2025

Enfin, Disney+ accueille Murdaugh Murders, une toute nouvelle série événement portée par Patricia Arquette (Severance) et inspirée de faits réels. La série revient sur la famille Murdaugh, une puissante famille influente dans le milieu de la justice dont la réputation va être ternie lorsque le fils, Paul, est mêlé à une affaire d’accident mortel sur un bateau. S’ensuivent alors plusieurs autres affaires suspectes qui viendront ébranler la famille tout entière jusqu’à un dénouement des plus dramatiques. A découvrir cette semaine sur Disney+ donc.

15/10 Murdaugh Murders



Murdaugh Murder, la nouvelle série évènement de Disney+

Source : Disney+