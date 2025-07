Netflix, le leader des plateformes de SVOD, va marquer un grand coup en 2025 avec le final hyper attendu de Stranger Things. De fait, la saison 5 sortira en trois parties pour conclure cette histoire épique qui a su séduire par ses élans nostalgiques et sa dimension fantastique. Le nouveau trailer est sorti, ça promet du très lourd.

Stranger Things ne fera pas les choses à moitié pour sa saison 5

Les exclusivités de Netflix ont véritablement contribué à bâtir sa popularité. Et parmi les titres phares de la plateforme, on ne peut pas passer à côté du phénomène Stranger Things. Lancée en 2016, la série des frères Duffer a cumulé les records d'audience d'année en année pour un programme en streaming. L'arrivée de la saison 5, qui sera la dernière, s'annonce donc comme un véritable événement à l'échelle du petit écran.

Mais la conclusion de Stranger Things ne se donnera pas si facilement. La saison 5 de Stranger Things sortira en trois volets, alors pensez bien à réserver vos soirées ! La première partie sortira le 27 novembre, la deuxième le 26 décembre et le final sera disponible en 2026, le 1er janvier exactement. Voilà qui viendra ponctuer vos fêtes de fin d'année avec éclat.

D'ores et déjà, on s'attend à du grand spectacle pour la fin de Stranger Things. Le casting lui-même avait teasé des moments d'émotion et surtout ce qui se fait de mieux à la télévision. Dès lors, les attentes du public sont très haut. Le dénouement des aventures de Onze et ses amis se doit d'être aussi puissant que le reste de la série.

Pour nous donner l'eau à la bouche, Netflix dévoile un nouveau trailer sous tension pour la saison 5 de Stranger Things. Alors que l'ombre de Vecna plane encore après les derniers événements de la série, le futur s'annonce incertain pour plusieurs personnages-clé. Mais les années ont passé et le retour de notre jeune groupe va frapper fort, très fort face aux dangers tout droit tiré de l'imaginaire de Donjons & Dragons.