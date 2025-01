Si les critiques sont parfois partagées, la firme au N rouge cartonne souvent avec ses films et séries originaux. Le nombre de succès, par rapport aux critères de la plateforme, est élevé. Dans les plus connus, il y a notamment Cobra Kai qui fera ses adieux dans les sorties Netflix de février 2025, Mercredi, Stranger Things ainsi que Squid Game, La Casa de papel ou Lupin pour les séries non anglophones. Un spin-off dérivé de l'un des plus gros cartons annonce son retour « prochainement » pour la deuxième fois. Mais là, les choses avancent réellement dans le bon sens.

L'une des séries Netflix les plus regardées de tous les temps revient

L'une des meilleures séries Netflix d'un point de vue de l'audience, qui est déjà basé sur l'un des plus gros succès de l'histoire de la plateforme de streaming vidéo, est fin prête pour le début de tournage de sa saison 2. Les acteurs de Berlin, le spin-off de la Casa de Papel sur l'un des personnages de la série espagnole, sont de retour sur les plateaux pour mettre en boîte les nouveaux épisodes. « Le tourisme ? Finito. Retour aux braques. BERLIN, saison 2, prochainement » déclare le compte officiel X de Netflix sur la nouvelle saison de Berlin. Bon par contre pour la plateforme « prochainement » peut prendre de très longs mois...

Bien que Berlin n'ait pas fait aussi fort que Squid Game ou même que La Casa de Papel, c'est bien l'un des plus gros succès de l'histoire de Netflix. « Lors de sa semaine de diffusion, la première saison de Berlin a été la série la plus regardée dans le monde. Elle a atteint le Top 10 dans 91 pays » rappelle fièrement la firme au N rouge. D'ailleurs, la saison 1 de Berlin est actuellement toujours à la dixième place du Top 10 des séries non anglophones les plus vues de tous les temps. Un carton planétaire qui se dément pas.

Des détails sur la saison 2 de Berlin, le spin-off de La Casa de Papel

L'histoire de Berlin Saison 2 prendra place non plus à Paris, mais en Espagne, avec un nouveau casse à Séville. « Berlin et sa bande y rencontreront de nouveaux personnages tels que Candela, une sévillane imprévisible et capricieuse interprétée par Inma Cuesta (The Mess You Left Behind); le duc de Malaga excentrique et hédoniste Álvaro Hermoso de Medina, interprété par José Luis García-Pérez (Honor); et sa mystérieuse et raffinée duchesse de Malaga Genoveva Dante, jouée par Marta Nieto (Mother) » détaille Netflix.

De plus, la plateforme a annoncé qu'il y aura en tout 8 épisodes réalisés par Álex Pina. Le créateur, producteur et scénariste de La Casa De Papel. En revanche, pas un mot sur la fenêtre de diffusion. Étant donné que le tournage commence, il est plus prudent de tabler sur une sortie en 2026 sur Netflix. Avez-vous vous hâte de retrouver cette série Berlin pour une saison 2 ? Ou êtes-vous totalement passés à côté de ce spin-off ?

Source : Netflix France.