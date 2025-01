La saison 2 de Squid Game bat son plein et la saison 3 arrive déjà à grands pas. Netflix nous re-confirme sa sortie et c'est pour très bientôt.

Après une première saison qui a explosé absolument tous les records sur Netflix, Squid Game est actuellement en train de diffuser sa saison 2 et cartonne toujours. Top 1 dans de nombreux pays, plus que pour sa première diffusion, la série coréenne est toujours un petit phénomène. D’ailleurs, Netflix a une fois de plus confirmé une troisième saison en nous dévoilant même quand est-ce qu’elle sortira. Au passage, le géant de la SVOD balaye une rumeur qui est apparue il y a peu.

La saison 3 de Squid Game c'est déjà pour bientôt

C’est le grand retour des jeux mortels depuis le 24 décembre 2024 sur Netflix. La saison 2 de Squid Game emboîte le pas de la première et se concentre une nouvelle fois sur Gi-hun, gagnant de la première saison, bien décidé à mettre un terme aux jeux.

Ce n’était un secret pour personne, mais une saison 3 a bien été re-confirmée par Netflix. Là où l’on aurait pu s’attendre à ce qu’elle arrive aux alentours de 2026, il a été affirmé que la saison 3 de Squid Game arrivera cette année, en 2025. On attend encore la confirmation d’une fenêtre de sortie plus précise, même si certains parlent de l’été ou de l’automne. Il faut croire que tout a été filmé à la chaîne, et pour cause, ce sera une suite directe encore une fois. Entre la saison 3 de Squid Game, la saison 2 de Mercredi et la saison 3 de Stranger Things, 2025 s'annonce chargé sur Netflix.

En passant, pour ceux qui ont pu voir circuler la rumeur disant que Leonardo DiCaprio passerait une tête pour la saison 3 de Squid Game, Netflix a tout démenti. « Ce sont des rumeurs infondées, c'est faux » s'est exprimé la branche coréenne de la plateforme. Le célèbre acteur de Titanic ne fera pas partie du casting de la prochaine saison de la série coréenne.

Qu'attendre de la saison 3 (ALERTE SPOILERS)

Pas de DiCaprio au casting donc, en revanche, on sait que le héros Gi-hun ( Jung-jae Lee ) sera de la partie, évidemment, mais aussi Dae-ho (Ha-Neul Kang) et Hyun-ju (Park Sung-hoon), tous deux survivants du carnage à la fin de la saison 2.

Pour la saison 3 de Squid Game, il sera une fois de plus question de combat puisque Gi-hun devra plus que jamais se battre pour sa propre survie, pour mettre un terme aux jeux, mais aussi par vengeance. La saison 2 s'achève en effet de façon dramatique après un rebondissement que les personnages n'avaient pas vu venir. L’insurrection des joueurs est avortée violemment par le Front Man, infiltré parmi eux qui met rapidement un terme aux affrontements en prenant bien le temps d'exécuter le meilleur ami de notre héros, le laissant alors abattu et prisonnier avec ça.

Le créateur de la série nous prévient d’office, la saison 3 risque d’être différente puisque le héros, « Gi-hun, ne sera plus le même homme qu’il était dans les saisons précédentes ». Il y a déjà un monde entre la première et la seconde saison, mais visiblement, on va encore monter d’un cran avec la dernière. La saison 3 de Squid Game devra alors mettre un terme à tout ça et les règlements de compte s'annoncent déjà sanglants. Le duel entre Gi-hun et le Front Man semble inévitable, même s’il reste encore beaucoup d’inconnus dans l’équation et que l’étau se resserre concernant les jeux. Nous verrons, rendez-vous dans quelques mois pour en avoir le cœur

En attendant, vous pouvez retrouver la saison 1 et 2 de Squid Game sur Netflix.