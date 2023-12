Depuis quelques années, Netflix possède ses séries emblématiques qui se poursuivent sur plusieurs saisons. L'un des exemples les plus notables, c'est Stranger Things, mais il n'est pas le seul. Il y a également La Casa de Papel, et ça tombe bien, car celle-ci vient de faire son grand retour, pour le plus grand bonheur des fans. On vous explique tout ce qu'il faut retenir dessus.

La Casa de Papel est de retour sur Netflix

Démarrée en 2017, cette série a été un carton colossal sur la plateforme de SVOD, allant jusqu'à accumuler 900 millions d’heures de visionnage dans le monde entier. Un score impressionnant qui s'est façonné au fil de cinq saisons. L'histoire a donc pris fin, et pourtant, La Casa de Papel a encore un scénario en réserve. Il s'agit du spin-off consacré à Andrés de Fonollosa, plus connu sous le nom de Berlin. Pour rappel, c'est l'un des personnages les plus appréciés des deux premières saisons, et il va maintenant s'offrir son propre récit sur Netflix.

Ce dernier va pouvoir être savouré immédiatement, puisque la série vient tout juste de sortir sur Netflix. Elle est composée de huit épisodes, et ça n'arrivera pas au compte-gouttes. En bref, ça veut dire que tout est disponible, alors il ne vous reste plus qu'à foncer la visionner. Quant au pitch, on reste plus ou moins dans le thème de La Casa de Papel. C'est-à-dire qu'on va être plongé au cœur d'un braquage, et qu'il va sûrement y avoir beaucoup de rebondissements. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, voici un petit résumé de l'action :

Seules deux choses peuvent rattraper une mauvaise journée : l’amour et un pactole de plusieurs millions. Voilà ce qui fait carburer Berlin pendant ses plus belles années, quand il ignore qu’il est malade et qu’il ne s’est pas encore laissé piéger comme un rat dans la Maison royale de la monnaie d’Espagne. Il prépare l’un de ses braquages les plus extraordinaires : faire disparaître d’un tour de passe-passe 44 millions de joyaux. Pour y parvenir, il va se faire aider par l’une des trois bandes avec lesquelles il opère ses rapines habituellement. Résumé de la série Netflix Berlin

De l'humour, de l'action, et de la surprise

Comme on pouvait l'anticiper, c'est Álex Pina qui est aux commandes de Berlin, aux côtés d'Esther Martínez Lobato. Du coup, on imagine qu'elle est entre de bonnes mains, étant donné que Pina est le créateur de l'original. Quant à la série en elle-même, elle promet d'être assez surprenante. C'est le réalisateur en personne qui le dit, nous expliquant que c'est un « voyage à travers l’âge d’or du personnage, lorsqu’il cambriolait à travers l’Europe, fou d’amour… c’est ce qui est le plus surprenant, la comédie. Ça va faire rire beaucoup de gens. ». Il y aurait donc un mélange d'humour, de folie, de surprise, et d'action, tout ça dans la même série Netflix. Difficile de ne pas être curieux.