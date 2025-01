Le début d'année est d'ores et déjà marqué par de belles nouveautés sur les plateformes de SVOD. Prime Video, Crunchyroll ou encore Max, il y en a pour tous les goûts. Et comment ne pas évoquer Netflix ? Son catalogue continue de s'enrichir et accueillera très bientôt la suite d'une de ses séries les plus appréciées du moment.

Une belle recrue sur Netflix

C'est une semaine pleine de testostérone qui démarre sur Netflix. Entre The Night Agent et Super Mâles, il va y avoir de l'action et l'humour. Et cela n'est pas près de s'arrêter, on peut vous le drire ! De fait, la semaine suivante, Néné fera une place de choix à un Noah Centineo toujours aussi en forme dans le rôle d'Owen Hendricks, alias « The Recruit ».

Le comédien dont la popularité a explosé grâce à la série de films À tous les garçons que j'ai aimés sur Netflix rempile dans son costume d'avocat de la CIA. Pour la saison 2 de The Recruit, le voilà qui embarque pour la Corée du Sud. Il y croisera la route de Teo Yoo, acteur sud-coréen qui, après Decision to Leave (Park Chan-wook), reprend lui aussi un rôle d'enquêteur ou, plus précisément, d'agent des services secrets locaux. Seront-ils amis ou ennemis ? Vous le saurez bien assez tôt. Une chose est sûre, notre héros devra ruser pour ne pas se laisser marcher dessus trop vite.

Vous vous en doutez, le danger sera de nouveau au rendez-vous. Mais le jeune Hendricks a plus d'un tour dans sa manche. Toujours drôle, charmant et prêt à prendre des risques, The Recruit promet de faire un retour fracassant sur Netflix. Cependant, cette saison 2 sera un peu plus courte que la précédente. Passant de huit à six épisodes, voilà qui promet une action resserrée. Préparez-vous à de nouvelles sensations fortes le 30 janvier 2025.