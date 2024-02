Netflix a déjà bon nombre de succès à son actif, mais certains sont vraiment plus importants que d'autres. En 2017, la plateforme a misé sur le bon cheval avec La Casa de papel. Une série espagnole où l'on suit huit voleurs qui vont se lancer le défi d'aller braquer la Maison royale de la Monnaie d'Espagne. C'est l'un des shows les plus populaires et il a même déjà eu le droit à un remake coréen. Mais l'exploitation du phénomène ne s'arrête pas là et la firme au N rouge a une annonce à faire.

La Casa de papel ne veut vraiment pas quitter Netflix

Avec des millions d'heures de visionnage au compteur, il était évident que Netflix allait essayer d'exploiter le filon La Casa de papel. C'est pour cela que la plateforme de SVOD a lancé un spin-off en 2023 : Berlin. Une série actuellement disponible qui est une préquelle au show original. Et comme son nom l'indique, elle met en avant le personnage incarné par Pedro Alonso. À sa sortie, il n'a fallu que quelques heures pour qu'il se hisse dans le top des programmes les plus regardés. Sans forcer. La série Berlin a ainsi atteint le top 10 dans 91 pays et est à la neuvième place des shows non anglophones les plus visionnés de toutes l'histoire de Netflix.

Vous voyez sûrement venir l'annonce à des kilomètres, mais oui, la firme a renouvelé Berlin pour une saison 2. « Berlin et sa bande reviendront sur Netflix avec une deuxième saison. Le personnage emblématique incarné par Pedro Alonso sera de retour avec un nouveau casse et encore plus d'amour ». De nouveaux épisodes qui débarquent « prochainement » selon Netflix, mais attention. La production ne démarrera pas avant 2025, donc la diffusion n'aurait pas lieu avant cela, dans le meilleur des cas. Même

Seules deux choses peuvent rattraper une mauvaise journée : l'amour et un pactole de plusieurs millions. Voilà ce qui fait carburer Berlin pendant ses plus belles années, quand il ignore qu'il est malade et qu'il ne s'est pas encore laissé piéger comme un rat dans la Maison royale de la monnaie d'Espagne. Il prépare l'un de ses braquages les plus extraordinaires : faire disparaître d'un tour de passe-passe 44 millions de joyaux. Pour y parvenir, il va se faire aider par l'une des trois bandes avec lesquelles il opère ses rapines habituellement. Synopsis officiel de la saison 1 de Berlin via Netflix.