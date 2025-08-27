Netflix va frapper fort à la rentrée avec le retour d'une série à la popularité toujours plus grandissante. Le trailer est enfin là et il laisse entrevoir du très lourd pour la suite.

Le mois d'août est sur le point de s'achever. Mais, la suite du programme se dessine déjà sur les plateformes de SVOD, qu'il s'agisse de Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max. Bien sûr, Netflix n'est pas en reste non plus. La preuve avec le retour d'une série qui cartonne à travers le monde. La nouvelle saison se dévoile en images et donne sa date de sortie en France. Ça arrive très bientôt, tenez-vous prêt !

Le jeu reprend bientôt sur Netflix

Décidément, les grosses productions de Netflix enchaînent les annonces qui ont de quoi enflammer le public. Entre Mercredi, One Piece ou encore Stranger Things, il y a de quoi faire dans les futures semaines. Mais ce ne sont pas les seules à avoir annoncé un retour prochain. Une autre série hyper populaire s'apprête à rebattre les cartes sur la plateforme de SVOD. Le premier trailer est là et en met plein les yeux.

Cette série tant attendue, c'est Alice in Borderland. Adaptation libre du manga d'Aso Haro, elle a explosé tous les records en seulement deux saisons. À ce jour, il s'agit du « titre japonais de Netflix le plus regardé dans le monde » comme le proclame le service de SVOD en légende du trailer de la saison 3.

Le Battle Royale original d'Alice in Borderland va bientôt reprendre sur Netflix et les jeux s'annoncent encore plus spectaculaires. Alors qu'Arisu (Kento Yamazaki) et Usagi (Tao Tsuchiya) étaient parvenus à retrouver une vie normale, ayant tout oublié de leur participation à cette tuerie organisée, un événement vient de nouveau bouleverser leur quotidien. Contraints de reprendre la partie, c'est leur vie et leur union qui sont de nouveau mises en jeu.

La saison 3 d'Alice in Borderland se dévoile officiellement dans un trailer qui laisse déjà deviner plusieurs jeux du manga : celui des flèches et celui du train. Les fans les plus connaisseurs auront sans plaisir à les voir mis en scène ici ! Découvrez l'intégral des nouveaux épisodes dès le mois prochain. La série revient en effet le 25 septembre 2025 sur Netflix.