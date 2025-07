Netflix vient enfin de dévoiler la date de sortie et de nouvelles images pour cette grosse série ultra attendue. De quoi ravir les fans de la première heure… et intriguer les autres.

Le retour de Alice in Borderland se faisait attendre. Netflix vient justement de lever un coin du voile, en dévoilant une toute première vidéo pour la saison 3. Courte, intense, mystérieuse… cette bande-annonce relance l’intérêt autour de la série japonaise, sans tout révéler. Et surtout, elle confirme une chose : la suite est bien plus proche qu’on ne le pensait.

Une sortie bientôt pour cette grosse série Netflix

C’est désormais officiel, la saison 3 de Alice in Borderland sera mise en ligne le 25 septembre 2025 sur Netflix. Cette nouvelle salve d’épisodes viendra prolonger l’univers sombre et fascinant de la série, adaptée du manga de Haro Aso. À peine quelques images suffisent à rappeler l’atmosphère si particulière du "Borderland", ce monde parallèle où chaque jeu est une question de vie ou de mort.

Depuis la diffusion de la saison 2 en décembre 2022, la série n’a cessé de gagner en popularité. Elle est même devenue l’un des plus gros cartons de Netflix Japon, surpassant plusieurs titres animés très attendus. À l’international, elle avait réussi à se hisser dans le Top 10 de plus de 90 pays. Un vrai phénomène.

Un nouveau danger… et de nouveaux visages

Le teaser dévoilé par Netflix ne donne pas tous les détails, mais il confirme que les enjeux seront encore plus élevés. Le personnage d’Alice sera de retour, confronté à un nouveau défi inédit : le niveau du Joker. Ce nom suffit à intriguer les fans de la première heure, puisque toutes les épreuves passées étaient liées à des cartes classiques. Cette dernière carte pourrait bien changer la donne.

Alice ne sera pas seul. La série introduira plusieurs nouveaux personnages, avec un casting enrichi : Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Koji Ohkura, Kento Kaku et bien d'autres rejoindront l'aventure. On imagine déjà des alliances inattendues… ou des trahisons fatales. Du grand Netflix.

Derrière les épreuves et la survie, cette saison semble vouloir creuser davantage les dimensions psychologiques de l’histoire. Le teaser, sans rien dévoiler de concret, mise sur la tension et l'émotion. Les visages sont fermés, les plans resserrés, les regards lourds de sens. La violence ne sera pas que physique, elle risque aussi d’être intérieure.

Source : Netflix