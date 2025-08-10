La saison 2 de One Piece arrive sur Netflix. La série vient de faire une énorme annonce avec en prime une très belle surprise à la clé. Les fans vont certainement adorer.

Surprise ! Netflix vient de nous dévoiler la première grosse bande-annonce officielle de la saison 2 de One Piece. Alors que Mercredi tire toute la couette pour le moment avec elle aussi sa deuxième saison, et que Stranger Things lui emboitera le pas pour un grand final en plusieurs parties, la plateforme fait déjà la promo de son autre très gros succès. L’équipage de Monkey D. Luffy est en très grande forme, et c’est aussi l’occasion de découvrir le visage de plusieurs personnages familiers, dont la charmante et charismatique Robin.

Une première bande-annonce pour la saison 2 de One Piece, c'est superbe !

Après une première saison très réussie, One Piece revient sur Netflix et promet déjà de nous en mettre plein les mirettes. Luffy, Nami, Zorro, Sanji et Ussop seront tous là et prêt à en découdre, mais seront aussi et surtout rejoints par d’autres visages très connus et attendus par les fans. Le petit Chopper a d’ores et déjà été présenté il y a peu, mais cette nouvelle bande-annonce nous dévoile cette fois le visage de Robin, interprété par l’actrice Lera Abova. Dans ces nouvelles images, on a également pu apercevoir l’un des grands méchants de la saison 2 : Smoker, incarné par Callum Kerr.

D’après ce que nous avait dit Oda dans une lettre ouverte partagée en 2024, la saison 2 de One Piece nous présenterait Drum Island, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Loguetown ou encore Little Garden. Des lieux iconiques de l’arc Baroque Works, ce qui se confirmerait avec la présence d’antagoniste confirmé au casting. L’arc d’Albasta pourrait également être effleuré, c’est en tout cas l’espoir de nombreux fans. On sait de toute façon que la série prend quelques libertés, notamment en raccourcissant quelques arcs ou en changeant un peu la chronologie des évènements comparés au manga d’origine.

Une surprise en plus que les fans vont adorer

Il faudra en tout cas attendre encore un peu avant d’en avoir le cœur net puisque la saison 2 de One Piece ne sera pas diffusée avant 2026, sans date de sortie précise pour le moment. Mais cerise sur le gâteau et excellente nouvelle, une saison 3 a été officialisée dans la foulée. Ce n’est pas étonnant au vu de l’engouement et c’est même carrément rassurant pour les fans. La série One Piece de Netfix semble bien partie pour marquer l’histoire de la plateforme.

