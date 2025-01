Netflix a entamé l’année relativement discrètement après avoir terminé 2024 sur les chapeaux de roues avec la saison 2 de Squid Game et Arcane notamment. Pour cette nouvelle semaine de janvier, la plateforme ajoute quelques nouveaux programmes pour talonner Prime Video, Disney+ et Max, mais il n’y aura pas grand-chose. On se mettra très certainement devant la nouvelle saison d’une série pleine d’action et très appréciée par de nombreux fans.

Les films qu'on vous recommande cette semaine

Cette semaine, en revanche, il y aura bien quelques séries. De la comédie française avec Super Mâles qui nous fait suivre une bande de copains dans leur quotidien et surtout dans leurs relations avec les femmes, non sans humour. Mais c’est surtout la saison 2 de Night Agent qui va retenir toute l’attention cette semaine sur Netflix. Après une première vraiment réussie et qui a rencontré un joli succès, Netflix rempile avec une nouvelle saison qui s’annonce déjà bourrée d’action et de suspense. Une recette qui avait déjà fait mouche par le passé. On retrouvera Gabriel Basso dans le rôle d’un agent du gouvernement qui se retrouvera cette fois pourchassé par des assassins et d’autres forces qui le dépassent, mettant en péril la sécurité du pays.

Nos recommandations de la semaine

Oppenheimer

Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance

Toutes les séries Netflix de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

Côté films, malheureusement, il n’y aura rien à se mettre sous la dent cette semaine. Pas de nouveauté, il faudra donc taper dans ce qui est déjà en ligne pour passer du bon temps. Du coup, on vous recommande deux excellents films récemment ajoutés. Dans un premier temps, Oppenheimer, l’un des meilleurs films de ces dernières années, récompensé aux oscars et salué tant par la critique que par les spectateurs. Le chef d'œuvre de Christopher Nolan, met en scène un casting 5 étoiles dans un long métrage qui retrace certains évènements de la vie de J. Robert Oppenheimer, célèbre pour ses travaux sur le nucléaire.

Autre chef d'œuvre disponible sur Netflix, de l’animation cette fois, avec Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance. Dernier épisode de la célèbre franchise, le duo nous embarque dans une nouvelle aventure visuellement surprenante, très drôle et rafraîchissante. Un film parfait que l’on peut même regarder en famille. Hautement recommandable.