Après plus d'une dizaine d'années de remaniement et de reports, Nathan Drake a enfin pu faire ses premiers pas au cinéma en 2022 avec le film Uncharted. Avec un succès particulièrement correct au box-office, devenant l'une des adaptations de jeu vidéo ayant le mieux marché, ce long-métrage signé Ruben Fleischer a démontré que la naissance des PlayStation Productions, société faite pour porter les licences exclusives de Sony sur petit et grand écran, à l'instar de la série The Last of Us, elle aussi issue du studio Naughty Dog.

Alors, après un tel démarrage, les observateurs autant que le public se demande : reverrons-nous Tom Holland sous les traits du chasseur de trésor au cinéma ? La scène post-générique nous laissait clairement entrevoir l'envie de produire une suite. Mais, jusqu'à présent, les équipes tournaient surtout autour du pot sans dévoiler la concrétisation ou non de ce projet.

Nathan Drake de retour dans les salles obscures pour Uncharted 2 ?

Suivant la chronologie des médias, le public français a récemment pu (re)voir le film Uncharted à la télévision. TF1, qui diffusait le long-métrage, a ainsi condensé toutes les audiences ce soir-là, prouvant l'intérêt pour cette aventure. Malgré des score entre 40% et 45% sur les sites de références Rotten Tomatoes et Metacritic, le public semble bien plébisciter de film Pop corn, misant avant tout sur le divertissement. Dès lors, comment ne pas imaginer qu'une suite puisse voir le jour ?

© Ruben Fleischer / PlayStation Productions.

Après de premières déclarations qui soulignaient l'envie des équipes de faire naître un nouveau film, Uncharted 2 se confirme bel et bien ! Le CineEurope, salon historique consacré à l'industrie cinématographique, a ouvert hier. Bon nombre de projets à venir ont été abordés, à l'instar du film en live-action The Legend of Zelda... et de « la suite du film d'action aventure Uncharted avec Tom Holland », ainsi que le précise le magazine Variety.

Aucun détail supplémentaire n'a été donné. Mais le projet est bien sur la table. Le salon se poursuivant jusqu'au 20 juin prochain, il n'est pas impossible que de nouvelles informations paraissent dans les jours à venir... Toujours est-il que les amateurs du film vont pouvoir se réjouir. Uncharted 2 est bien une réalité, Tom Holland et Mark Wahlberg reviendront sous les traits de Nathan Drake et Sully. Espérons seulement que cette suite ne mettra pas autant de temps à voir le jour que le précédent volet.