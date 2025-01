À l'exception du sympathique film d'animation Nightmare of the Wolf, les adaptations de The Witcher sur Netflix laissent clairement à désirer. La série ayant débuté avec Henry Cavill n'a fait que s'enfoncer au fil des saisons, et Blood Origin était un désastreux préquel à l'univers du romancier polonais Andrzej Sapkowski. La plateforme SVOD entend donc se rattraper avec un nouveau film, baptisé Sirens of the Deep. Attendu le 11 février 2025, celui-ci s'est d'ailleurs illustré dans un nouveau trailer sur le papier plutôt convaincant.

Un film The Witcher par Netflix qui ne finira pas dans les profondeurs ?

Comme son nom l'indique, The Witcher: Sirens of the Deep est un film d'animation impliquant notre cher Geralt de Riv et des sirènes. Il s'agit en réalité d'une adaptation d'une nouvelle tirée des livres originaux. Dans celle-ci, le sorceleur doit trouver une solution à un amour impossible entre un seigneur humain et une sirène. Aucun des deux n'est disposé à sacrifier sa nature pour vivre pleinement son idylle avec son autre moitié. L'homme ne veut pas abandonner ses titres, et la sirène ne veut pas perdre sa forme lui permettant de vivre sous l'eau. Mais cette querelle amoureuse risque d'avoir des conséquences terribles entre les deux peuples, si la situation venait à empirer.

Contrairement à Nightmare of the Wolf centré sur Vesemir, le mentor de Geralt, ce nouveau film d'animation The Witcher par Netflix nous permet donc de renouer avec le Loup Blanc. Pour faire bien les choses, la plateforme SVOD s'est d'ailleurs bien entourée, en faisant revenir dans le casting vocal anglais Doug Cockle, la voix iconique de Geralt dans les jeux de CD Projekt RED, et non Henry Cavill ni Liam Hemsworth, son remplaçant dans le rôle principal dans la série live-action. Il sera accompagné de Joey Batey, qui incarne quant à lui déjà Jaskier dans la série.

Avec un beau casting vocal, une animation plutôt propre et le solide matériau de base qu'est la nouvelle tirée des romans originaux The Witcher, Sirens of the Deep devrait avoir les bonnes cartes en main pour convaincre les fans... pas vrai ? Verdict le 11 février sur Netflix.

Source : Netflix