Game of Thrones est loin d'avoir dit son dernier mot, et cette fois tout se confirme pour le grand projet de HBO autour de son univers tant apprécié des fans. Que sait-on exactement ?

Les rumeurs couraient depuis des années, les fans espéraient sans trop y croire, et pourtant, l’univers de Westeros n’a pas encore dit son dernier mot. Après des saisons de batailles épiques, de trahisons inoubliables et de personnages devenus iconiques, l’univers de Game of Thrones continue de fasciner. Mais jusqu’où ira cette expansion ? HBO et Warner Bros. semblent prêts à franchir une nouvelle étape, pour de bon.

Game of Thrones a une belle annonce à vous faire

Les fans de Westeros peuvent se réjouir : un film Game of Thrones est en route. HBO et Warner Bros. viennent de confirmer que le projet est en développement, même s’il est encore en phase de démarrage. Casey Bloys, le PDG de HBO et Max, a révélé la nouvelle lors d’une présentation pour 2025, faisant le bonheur des fans. Bien que les détails soient encore rares, cette annonce marque une étape importante pour l'univers de George R.R. Martin.

Pour l’instant, aucune équipe créative n’a été annoncée. Pas de réalisateur, pas de scénariste, pas encore de casting. Le projet est dans ses tout premiers pas, et HBO prend son temps pour explorer les possibilités. Comme l’a expliqué Casey Bloys : "On développe une idée, puis on regarde si elle en vaut la peine, si elle mérite d’être portée au cinéma." La prudence est donc de mise pour s’assurer que ce film soit à la hauteur de l'univers complexe de Westeros.

Plusieurs projets en route

Depuis plusieurs années, Warner Bros. Discovery met en avant une stratégie forte pour développer ses franchises emblématiques. David Zaslav, PDG du groupe, a clairement orienté la maison mère vers une exploitation maximale de ses licences phares. Et Game of Thrones est une candidate évidente pour le grand écran. Cette stratégie s’étend aussi à d’autres univers, comme Le Seigneur des Anneaux, avec le film d’animation The War of the Rohirrim prévu en décembre.

Le film viendrait enrichir l’univers déjà très vaste de Game of Thrones. Après la série principale, qui a captivé les fans avec la Guerre des Cinq Rois, HBO a lancé le préquel House of the Dragon en 2022. La série, centrée sur les Targaryen et la guerre civile de la Danse des Dragons, est un succès et poursuit actuellement sa production pour une troisième saison. De plus, en 2025, une nouvelle série, A Knight of the Seven Kingdoms, explorera d’autres récits dans cet univers. Des idées pour d’autres spin-offs, comme l’histoire de la conquête d'Aegon et l’unification des Sept Royaumes, sont aussi en discussion. HBO ne manque donc pas d’idées pour développer Westeros.

Source : HBO