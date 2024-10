Le mois de novembre approche, ce qui veut dire que les plateformes de SVOD dévoilent leur programme petit à petit. Prime Video réserve notamment de vrais chefs-d'œuvre à ses abonnés. Mais il y aussi de belles choses à découvrir sur Disney+. Que ce soit du côté des films ou des séries, il devrait y avoir de quoi vous plaire. Découvrez toutes les nouveautés qui arrivent avec nous.

Tous les films Disney+ de novembre 2024

Novembre entame doucement la saison des fêtes de fin d'année sur Disney+. La plateforme proposera ainsi plusieurs films familiaux pour se retrouver avec petits et grands. On ne que vous recommander les films d'animation Encanto et Élémentaire qui, chacun à leur façon, questionne l'identité et le rapport à l'autre, notamment à sa famille. Dans un autre style, les fans de Marvel auront de quoi se mettre sous la dent avec Les Éternels. Mais, avant tout ça, le mois s'ouvrira avec Music by John Williams. Ce documentaire particulièrement attendu retracera la carrière d'un des plus grands compositeurs pour le cinéma.

1 er novembre Music by John Williams — documentaire dédié au compositeur John Williams, légende de la musique de film Le Croque-Mitaine — film d'horreur adapté d'une nouvelle de Stephen King

novembre 8 novembre Les Éternels — un gros film Marvel de Chloé Zhao avec un casting de folie

15 novembre Un Conte de Noël, ou presque — film d'animation

22 novembre Le Silence de Mélodie — film familial montrant comment la jeune Mélodie va surpasser son handicap

24 novembre Encanto, la fantastique famille Madrigal — un Disney Pictures joyeux, plein de magie, avec des chansons qu'on adore

28 novembre Élémentaire — une histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose racontée par Pixar



Toutes les séries attendues de novembre 2024

Côté série, il va y avoir beaucoup de rebondissements sur Disney+ le mois prochain ! Novembre va ainsi commencer avec The Old Man, pour une enquête où les secrets semblent grandir toujours plus. Si vous souhaitez plutôt rester dans l'ambiance de Halloween, alors la série Grotesquerie est pour vous. Il s'agit de la nouvelle création du showrunner réputé Ryan Murphy. Enfin, les amateurs de musique pourront plonger dans Beatles '64, la série documentaire dédiée au groupe culte.

6 novembre The Old Man — Dan Chase et Harold Harper refont équipe pour sauver Emiliy Chase, récemment kidnappée

13 novembre Grotesquerie — la nouvelle série d'horreur signée Ryan Murphy (American Horror Story, Glee)

19 novembre Chinatown, intérieur — série policière au cœur de la pègre de Chinatown

20 novembre Tell Me Lies | saison 2 — série dramatique qui met en scène une relation amoureuse tumultueuse

27 novembre Rematch | saison 1 — série événement sous forme de thriller sur les matchs d'échec de Garry Kasparov

29 novembre Beatles '64 — série documentaire sur la Beatlemania, l'effervescence du public et les enjeux en coulisses