Ce n'est parce que c'est un lundi férié que vous ne pourrez pas lire les récapitulatifs des nouveautés SVOD de la semaine sur Prime Video, Netflix, Max et Disney+. Du 4 au 10 novembre 2024, la plateforme des comédies dramatiques avec Little Miss Sunshine et La Famille Tenenbaum, de la romance avec le couple Zooey Deschanel (New Girl) / Joseph Gordon-Levitt (Looper) dans 500 jours ensemble ou encore de l'horreur avec une pointe d'humour grâce à Wedding Nightmare. Voici tous les ajouts de la semaine 46 avec de très beaux films.

Tous les films Prime Video de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Quoi de neuf dans les nouvelles sorties Prime Video du 11 au 17 novembre 2024 ? Si vous voulez frissonner, le film d'horreur Dans le noir débarque le 13 novembre 2024. Il s'agit d'une petite production bien sympathique de David F. Sandberg, qui réalisera le film Until Dawn, avec Teresa Palmer (Une soirée d'enfer) qui incarne une jeune femme qui a peur du noir. On ne dit rien de plus, mais ça vaut le coup d'oeil. Dans les prochaines nouveautés, il y a également du très lourd avec l'un des plus grands chefs d'oeuvre du cinéma : Forrest Gump. Le long-métrage aux 6 Oscars de Robert Zemeckis (Retour vers le Futur) avec Tom Hanks.

Dans les ajouts films Prime Video de la semaine 46, on trouve également une autre pépite de Steven Spielberg cette fois, Arrête-moi si tu peux. Une course folle entre Frank abagnale junior (Leonardo DiCaprio ), un arnaqueur hors-pair, et l'agent du FBI Carl Hanratty (Tom Hanks). C'est un indispensable du mois. Pour les fans de Timothée Chalamet (Dune), il y a aussi le multi-primé et adoré Call Me By Your Name

13/11 Dans le noir Down Low Underground Fights

15/11 Call Me By Your Name Arrête-moi si tu peux Le Guetteur Un garçon nommé Noël Made In Italy Big Game Forrest Gump The Program Countdown



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Voilà pour les films, mais comme souvent, il y a également des séries dans les sorties de la semaine Prime Video. La plus importante, c'est Cross avec Aldis Hodge (Black Adam, Invisible Man). « Alex Cross est détective et psychologue judiciaire, capable de fouiller dans la psyché des tueurs et de leurs victimes afin d'identifier et de capturer les meurtriers » synopsis officiel (via Amazon). Il s'agit visiblement d'un thriller « complexe, tordu et palpitant » adapté des livres de James Patterson. Ce sera disponible le 14 novembre 2024. Le lendemain, Prime Video accueillera la saison 5 de The Men's Club qui se focalisent sur la vie de quatre jeunes hommes.

14/11 Cross

15/11 The Men's Club - saison 5



Source : Amazon Prime Video.