On approche de la fin d’année, le temps se rafraîchit et les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Netflix vient de nous annoncer la liste officielle de toutes ses sorties du mois de novembre 2024 avec pas mal de nouveautés et quelques programmes que l’on sait d'ores et déjà populaires. De quoi tenir tête à Max, Prime Video et Disney+ ? Chacun trouvera midi à sa porte. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que le mois de novembre sur Netflix va faire grandement parler. C’est ce mois-ci que l’on va avoir le droit au grand retour d’une série absolument cultissime désormais, c’est LE gros événement de l’année à ne surtout pas louper.

Tous les films Netflix de novembre 2024

Ce mois-ci, Netflix nous propose plusieurs films plutôt légers comme les OSS 117 par exemple. Deux comédies, presque parodique de James Bond, porté par un Jean Dujardin convaincant dans son rôle d’agent secret très… très lui-même. Nous ne sommes pas encore en décembre et encore moins à la période des fêtes de fin d’année, mais Netflix commence déjà à nous sortir des films de Noël avec notamment Le Rendez-vous de Noël ou encore Mon bel homme des neiges. Des comédies, souvent romantiques, qui donnent le sourire et réchauffent nos petits cœurs.

D’autres longs-métrages bien différents seront évidemment de la partie, comme Many Saints of Newark, et on trouvera aussi quelques documentaires traitant par exemple d’Elvis Presley ou de fait divers glaçants.

1/11 OSS 177 : Le Caire nid d’espions OSS 117 : Rio ne répond plus

2/11 Yannick

3/11 Many Saints of Newark - Une histoire des Soprano

6/11 Le Rendez-vous de Noël Pedro Paramo Qui c’est les plus forts ?



8/11 Like a Boss



9/11 Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée



10/11 Cry Macho



13/11 Mon bel homme des neiges Le Retour du King : Chute et apogée d’Elvis Presley - documentaire



14/11 Les Enfants Perdus : 40 jours dans la jungle - documentaire



17/11 Santa & Cie



20/11 GTMAX The Merry Gentlemen Nos Océans - documentaire



22/11 Ellian et le Sortilège JOY The Piano Lesson



23/11 Le Dernier Voyage du Demeter



25/11 Rendez-vous chez les Malawas Cold Case : Qui as tué la mini-miss ? - documentaire

27/11 Our Little Secret



Toutes les séries de novembre 2024, avec la saison 2 d'Arcane !

Pour le mois de novembre, Netflix n’a pas grand-chose à faire pour satisfaire ses abonnés. A elle toute seule, la saison 2 d’Arcane justifiera que l’on se connecte à la plateforme au moins trois fois, pour chaque partie. C’est LA série événement de cette fin d’année, de l’année même. La série multi-récompensée vient boucler l’histoire de Jinx, Vi et leurs camarades. Les premières bandes-annonces s’annoncent en tout cas assez incroyables visuellement. Reste maintenant à voir ce qu’elle a à nous raconter. Ce qui est sûr, c’est qu’on sera bien là.

Mais il n’y a pas qu’Arcane en novembre sur Netflix. Cobra Kai, autre grosse série très appréciée, nous dévoile la seconde partie de son ultime saison, ou encore Outer Banks qui diffusera la seconde partie de sa saison 4. Pas mal d’animés feront aussi leur entrée. On a déjà Dragon Ball Daima qui recevra de nouveaux épisodes bien entendu, mais on pourra retrouver l’intégrale de Tokyo Ghoul, ou encore la saison finale de L’Attaque des Titans. Demon Slayer sera lui aussi de la partie dès le mois de novembre.

1/11 Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - anime Tokyo Ghoul - l’intégrale de l’anime L’Attaque des Titans - saison finale - anime



7/11 Outer Banks - saison 4, Partie 2



8/11 La Cage Opération Banco Central



9/11 Arcane - saison 2, partie 1



15/11 Cobra Kai - saison 6, partie 2



16/11 Arcane - saison 2, partie 2



21/11 Tokyo Overdrive



22/11 L’imperatruce - saison 2



23/11 Arcane - saison 2, partie 3 Outlander - saison 7, partie 2



28/11 The Madness



29/11 Senna



