La série Euphoria, qui fut acclamée par la critique et très appréciée au fil des années, nous offre une excellente nouvelle pour son avenir. Ça donne du baume au cœur.

Après une longue attente marquée par divers obstacles, la série dramatique Euphoria, entamera enfin le tournage de sa troisième saison début 2025. Cette nouvelle saison était loin d'être assurée, en raison de plusieurs défis rencontrés depuis la fin de la deuxième saison. C'est donc une petite joie pour les fans. Et les surprises ne s'arrêtent pas là.

Euphoria, enfin la saison 3 ?

L'attente pour la troisième saison a été prolongée par plusieurs événements perturbateurs. Initialement, la production devait commencer en 2023, mais des grèves des scénaristes et des acteurs ont retardé le tournage. De plus, le décès tragique d'Angus Cloud, l'acteur incarnant Fezco, a bouleversé l'équipe et les fans. Cloud est décédé d'une overdose accidentelle, juste une semaine après l'enterrement de son père, laissant son personnage dans un cliffhanger majeur à la fin de la saison 2.

Les problèmes d'agenda des acteurs principaux ont également contribué aux retards. Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi, entre autres, ont été impliqués dans de nombreux projets cinématographiques. Accumulant un total de 13 films depuis la fin de la saison 2. HBO a permis aux acteurs de poursuivre ces opportunités. Reportant ainsi indéfiniment le tournage de la nouvelle saison en mars 2024.

Selon HBO, le tournage de la troisième saison commencera en janvier 2025. Soit environ trois ans après la sortie de la saison précédente. Si la production suit un calendrier similaire à celui de la saison 2, la nouvelle saison pourrait être diffusée début 2026. Cependant, HBO n'a pas encore confirmé de date de sortie précise.

Bonne nouvelle, la distribution principale de la série sera de retour. Incluant Zendaya (Rue), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Hunter Schafer (Jules) et Alexa Demie (Maddy). Cependant, Barbie Ferrera, qui incarnait Kat Hernandez, ne reviendra pas, ayant quitté la série en raison de divergences créatives avec le créateur Sam Levinson.

